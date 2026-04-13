السعودية تعلن قائمة المسموح لهم بدخول مكة والمشاعر المقدسة وتحدد آخر موعد لمغادرة حاملي تأشيرة العمرة

الإثنين 13 إبريل-نيسان 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عدداً من الترتيبات والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة وذلك استعداداً لموسم حج هذا العام 1447 هـ،

ووفقاً لوكالة الانباء السعودية (واس)، فإنه اعتبارًا من اليوم الاثنين 25 شوال 1447هـ، الموافق 13 أبريل 2026م، يُشترط على المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة الحصول على تصاريح رسمية من الجهات المختصة، وسيُمنع دخول غير الحاصلين على هذه التصاريح".

واشارت الوكالة الى انه يُستثنى من ذلك من يحمل هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو من لديه تصريح حج، أو تصريح عمل في المشاعر المقدسة صادر إلكترونيًا من خلال “أبشر أفراد” و“بوابة مقيم”، بالتكامل التقني مع منصة “تصريح''.

وحددت الاجراءات آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة من المملكة هو يوم السبت 1 ذو القعدة 1447هـ، الموافق 18 أبريل 2026م.

وتضمنت الاجراءات، عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بمختلف أنواعها، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتبارًا من السبت 1 ذو القعدة 1447هـ، الموافق 18 أبريل 2026م.

ودعت وزارة الداخلية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن..مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.