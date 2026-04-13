النفط يصعد بقوة مع اقتراب الحصار الأمريكي لإيران

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين لتتجاوز 100 دولار للبرميل مع استعداد البحرية الأمريكية لحصار إيران ومضيق هرمز، ما سيحد من صادرات إيران النفطية بعد فشل المفاوضات مع واشنطن.
وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 7.29% إلى 102.14 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت على انخفاض 0.75% يوم الجمعة.
وارتفع سعر خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 8.28% إلى 104.57 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.33% في الجلسة السابقة.
وقال رئيس قسم أبحاث الطاقة في "إم.إس.تي ماركي" سول كافونيك، لقد عاد السوق الآن إلى حد كبير إلى الظروف التي كانت سائدة قبل وقف إطلاق النار، باستثناء أن الولايات المتحدة ستمنع الآن التدفقات الإيرانية المتبقية التي تصل إلى مليوني برميل يوميا عبر مضيق هرمز أيضا.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية ستفرض السيطرة على مضيق هرمز بعد فشل المحادثات مع إيران، في خطوة تهدد الهدنة المستمرة منذ أسبوعين.
وأقر بأن أسعار النفط قد تبقى مرتفعة حتى انتخابات التجديد النصفي.
وأكدت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية ستبدأ اليوم الاثنين في الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، مراقبة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية، مع استمرار حرية عبور السفن المتجهة لموانئ غير إيرانية.
في المقابل، حذر الحرس الثوري من أن أي اقتراب عسكري من المضيق سيعد خرقا للهدنة.
ويرى محللون أن الخطوة قد تخنق صادرات النفط الإيرانية، فيما تظهر بيانات شحن أن ناقلات بدأت بالفعل تجنب المضيق قبل بدء الإجراءات الأمريكية