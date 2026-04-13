النفط يصعد بقوة مع اقتراب الحصار الأمريكي لإيران انشقاق قائد عسكري بارز يهز الدعم السريع ويكشف تصدعات خطيرة الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار وتزايد مخاوف التضخم عودة مفاجئة للنفط الإيراني إلى الهند بعد 7 سنوات… وإعفاء أميركي يفتح باباً غامضاَ مرض نفسي خطير- كل ما تريد معرفته عن أسباب الاكتئاب وعلاجه ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء والليمون قبل الأكل كل صباح علاج احتباس السوائل في الجسم- 5 طرق تغنيك عن مدرات البول تحرك عربي عاجل لإسقاط قانون إعدام الأسرى.. تصعيد خطير ينذر بمرحلة إعدامات جماعية للفلسطينيين عاجل: قناة الجزيرة تطلق خدمة «الجزيرة 2» لتوسيع التغطية الإخبارية وتحليل قضايا المنطقة بعمق أقوى قنبلة تركية غير نووية تثير اهتمام العالم بقدراتها التدميرية
في تطور لافت يعكس تصاعد الأزمة داخل قوات الدعم السريع، أعلن القائد الميداني النور أحمد آدم انشقاقه وانضمامه إلى الجيش، في خطوة أثارت موجة واسعة من التساؤلات حول تماسك هذه القوات.
و يُعد “القبة” من القيادات البارزة التي لعبت أدواراً ميدانية مهمة في معارك دارفور، خاصة في الفاشر، ما يجعل خروجه خسارة نوعية تتجاوز البعد العسكري إلى التأثير المعنوي داخل الصفوف.
الانشقاق يأتي في ظل تصاعد الخلافات داخل القيادة، وتزايد الشكاوى من التهميش وصراع النفوذ، إلى جانب تعقيدات قبلية بدأت تلقي بظلالها على بنية القرار داخل القوات.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون بداية لموجة انشقاقات أوسع، خصوصاً مع تنامي الشكوك بين القيادات، واحتمال تسرب معلومات حساسة لصالح الجيش.
الخلاصة:
انشقاق قائد عسكري بهذا الحجم لا يُعد حدثاً عابراً، بل مؤشر واضح على تصدعات عميقة قد تعيد تشكيل موازين القوى في السودان خلال المرحلة المقبلة.