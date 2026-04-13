انشقاق قائد عسكري بارز يهز الدعم السريع ويكشف تصدعات خطيرة

الإثنين 13 إبريل-نيسان 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

في تطور لافت يعكس تصاعد الأزمة داخل قوات الدعم السريع، أعلن القائد الميداني النور أحمد آدم انشقاقه وانضمامه إلى الجيش، في خطوة أثارت موجة واسعة من التساؤلات حول تماسك هذه القوات.

و يُعد “القبة” من القيادات البارزة التي لعبت أدواراً ميدانية مهمة في معارك دارفور، خاصة في الفاشر، ما يجعل خروجه خسارة نوعية تتجاوز البعد العسكري إلى التأثير المعنوي داخل الصفوف.

الانشقاق يأتي في ظل تصاعد الخلافات داخل القيادة، وتزايد الشكاوى من التهميش وصراع النفوذ، إلى جانب تعقيدات قبلية بدأت تلقي بظلالها على بنية القرار داخل القوات.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون بداية لموجة انشقاقات أوسع، خصوصاً مع تنامي الشكوك بين القيادات، واحتمال تسرب معلومات حساسة لصالح الجيش.

الخلاصة:

انشقاق قائد عسكري بهذا الحجم لا يُعد حدثاً عابراً، بل مؤشر واضح على تصدعات عميقة قد تعيد تشكيل موازين القوى في السودان خلال المرحلة المقبلة.