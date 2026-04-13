الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار وتزايد مخاوف التضخم

الإثنين 13 إبريل-نيسان 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في نحو أسبوع، متأثرة بارتفاع الدولار وتزايد المخاوف من التضخم مع صعود أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسعار الفورية بنحو 1.1%، بينما هبطت العقود الآجلة 1.4%، في ظل تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، وهو ما يقلل جاذبية المعدن الأصفر.

كما ساهمت التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإمدادات الطاقة في تعزيز الضغوط التضخمية، ما دفع المتعاملين لإعادة تقييم مسار السياسة النقدية.

وفي المعادن الأخرى، تراجعت الفضة والبلاتين، فيما سجل البلاديوم ارتفاعاً طفيفاً