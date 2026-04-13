عودة مفاجئة للنفط الإيراني إلى الهند بعد 7 سنوات… وإعفاء أميركي يفتح باباً غامضاَ

في تطور لافت يعكس تعقيدات سوق الطاقة العالمية، وصلت ناقلات نفط إيرانية خاضعة للعقوبات إلى سواحل الهند لأول مرة منذ عام 2019، مستفيدة من إعفاء أميركي مؤقت سمح بتفريغ شحنات كانت محمّلة مسبقاً.
وبحسب البيانات، تحمل ناقلتان عملاقتان نحو 4 ملايين برميل من الخام الإيراني، حيث رست إحداهما قرب الساحل الغربي، فيما تمركزت الأخرى شرق البلاد، في خطوة قد تعيد جزئياً تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق الآسيوية بعد انقطاع طويل.
الإعفاء الذي منحته الولايات المتحدة جاء بهدف تهدئة اضطرابات سوق الطاقة العالمية، خاصة في ظل تداعيات حرب الشرق الأوسط، وارتفاع المخاوف من نقص الإمدادات.
لكن الصورة لا تزال ضبابية، إذ يتزامن هذا التطور مع تصعيد أميركي محتمل يستهدف فرض قيود على حركة السفن عبر مضيق هرمز، وهو ما قد يهدد أي تدفقات مستقبلية للنفط الإيراني ويعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
في المقابل، تسعى الهند – ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً – إلى تنويع مصادرها لمواجهة أزمة الطاقة، ما يفسر قبولها بهذه الشحنات رغم الحساسية السياسية.
ورغم ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل يمثل هذا الإعفاء بداية عودة حقيقية للنفط الإيراني إلى الأسواق، أم مجرد استثناء مؤقت لن يصمد أمام التصعيد القادم؟