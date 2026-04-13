مرض نفسي خطير- كل ما تريد معرفته عن أسباب الاكتئاب وعلاجه

الإثنين 13 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أسباب الاكتئاب وأعراضه وعلاجه من الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك جوجل، رغبة في معرفة الكثيرين العوامل المؤدية لأشهر مرض نفسي حول العالم والعلامات المنذرة به وكيفية التخلص منه.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، كل ما يتعلق بمرض الاكتئاب، وفقًا للجمعية الأمريكية لعلم النفس.

ما هو الاكتئاب؟

تعريف الاكتئاب

الاكتئاب عبارة عن اضطراب عقلي خطير وشائع، له تأثيرات سلبية على تفكير وشعور الإنسان، فضلًا عن تفكيره وتصرفاته وطريقة إدراكه للواقع.

من أكثر عرضة للإصابة لمرض الاكتئاب؟

الفئات المعرضة للاكتئاب

الاكتئاب أكثر شيوعًا بين النساء مقارنة بالرجال، بالإضافة إلى أنه يصيب الشباب بشكل أكبر من كبار السن.

في أي عمر يحدث الاكتئاب؟

سن الاكتئاب قد يحدث الاكتئاب في أي مرحلة عمرية، لكنه شائع في أواخر سنوات المراهقة وحتي منتصف العشرينات.

كيف تعرف أنك تعاني من الاكتئاب؟

أعراض الاكتئاب

تختلف أعراض الاكتئاب من حيث النوع والشدة من مريض لآخر، ولكن هناك علامات مشتركة بين جميع المصابين به، وهي:

-الحزن والانفعال واليأس.-فقدان الشعف تجاه الأنشطة التي كنت تستمتع بها في السابق.-زيادة أو فقدان الشهية.-كثرة أو قلة النوم.-انخفاض طاقة الجسم.-زيادة نشاط الجسم غير الهادف، مثل المشي ذهابًا وإيابًا وفرط اليدين، أو بطء في الحركة أو الكلام.-الشعور بتدني الذات أو الذنب المفرط.-صعوبة التفكير أو التركيز.-النسيان.-عدم القدرة على اتخاذ القرارات البسيطة.-التفكير في الموت أو محاولة الانتحار.

كم تستمر أعراض الاكتئاب؟

مدة أعراض الاكتئابتصبح الأعراض المذكورة أعلاه علامة مؤكدة على الإصابة بالاكتئاب، إذا كان الشخص يعاني منها بشكل شبه يومي لمدة تتجاوز الأسبوعين، مع ملاحظة تغيرات واضحة في أداء العمل والعلاقات الشخصية والهوايات.

ما هو السبب الرئيسي للإكتئاب؟

ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الاكتئاب؟

يزداد خطر الإصابة بالاكتئاب بسبب مجموعة من العوامل، وهي:

-اضطراب بعض المواد الكيميائية في الدماغ، مثل السيروتونين والدوبامين ووالنورإبينفرين.-وجود تاريخ عائلي للاكتئاب.-المعاناة من تدني احترام الذات والشعور الدائم بالتوتر.-التعرض المستمر للعنف أو الإساءة أو الإهمال.

ما هو أسرع علاج للاكتئاب؟

العلاج الدوائي

يمكن التغلب على هذا المرض النفسي عن طريق تناول مضادات الاكتئاب، في ضوء الجرعة الموصوفة من قبل الطبيب المعالج دون الإخلال بمواعيد الحصول عليها.

وتحسن مضادات الاكتئاب الحالة النفسية بصورة بسيطة خلال الأسبوع الأول أو الأسبوعين الأولين، ولكن لا يظهر مفعولها بالكامل إلا بعد مرور فترة تتراوح بين شهرين و3 أشهر من تناولها.

العلاج النفسيثبت أن العلاج السلوكي المعرفي -أحد أشهر أنواع العلاج النفسي- يلعب دورًا كبيرًا في محاربة الاكتئاب، لأنه يساعد على تصحيح الأفكار والسلوكيات غير الصحيحة للمريض.

وقد يعتمد الطبيب على العلاج النفسي بمفرده أو بالتزامن مع تناول مضادات الاكتئاب.

العلاج بالصدمات الكهربائية ECTيستخدم العلاج بالصدمات الكهربائية للأشخاص الذين يعانون من نوبات الاكتئاب الحاد ولم يتحسنوا مع العلاجات الأخرى.

وتعتمد هذه الطريقة على تحفيز الدماغ كهربائيًا من مرتين إلى 3 مرات أسبوعيًا تحت تأثير التخدير، بإجمالي 6 - 12 جلسة.

تغيير نمط الحياة اليومي

-ممارسة الرياضة بانتظام، لتحسين الحالة المزاجية.

-الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا.

-اتباع نظام غذائي صحي.

-الابتعاد عن المشروبات الكحولية، لأن الكحوليات تؤثر سلبًا على الصحة النفسية.

كم مدة استخدام مضادات الاكتئاب؟

مدة تناول مضادات الاكتئاب

بحسب توصيات الأطباء النفسيين، يجب تناول مضادات الاكتئاب لمدة 6 أشهر أو أكثر بعد تحسن الأعراض.