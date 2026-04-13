ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء والليمون قبل الأكل كل صباح

الإثنين 13 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 245

شرب الماء بالليمون قبل الأكل من العادات الغذائية الصحية، لتعدد الفوائد التي يحصل الجسم عند تناوله كل صباح، ولكن يُراعى عدم الإفراط فيه.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، فوائد شرب الماء بالليمون قبل الأكل صباحًا، وفقًا لموقع "Health".

فوائد شرب الماء والليمون قبل الأكل

1- الوقاية من الجفاف يقل خطر الإصابة بالجفاف عند تناول الماء بالليمون كل صباح، لأنه من المشروبات التي تساعد على ترطيب الجسم دون الحاجة لشرب كمية كبيرة من الماء على مدار اليوم.

2- تحسين الهضم في دراسة صغيرة، وجد الباحثون أن الحمض الموجود في الليمون يساعد على تحسين عملية هضم المعدة للطعام.كما يتميز الماء بالليمون بمحتواه العالي من فيتامين سي، الذي أظهر قدرة كبيرة في إحدى الدراسات على تحسين البكتيريا النافعة في الأمعاء.

3- دعم صحة القلب يمثل الماء بالليمون أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لاحتوائه على المركبات الفينولية، التي تساعد على ضبط الضغط وتحسين تدفق الدم، بالإضافة إلى فعاليتها في خفض الكوليسترول الضار.

4- الحفاظ على صحة الجلد والعظام والمفاصل تصبح صحة الجلد والعظام والمفاصل أفضل عند تناول الماء بالليمون، لأن فيتامين سي المتوفر به يساعد على إصلاح الأنسجة وزيادة إنتاج الكولاجين.

أضرار شرب الماء والليمون قبل الأكل رغم فوائد شرب الماء بالليمون قبل الأكل، قد يسبب:

-تآكل مينا الأسنان، لاحتواء الماء بالليمون على نسبة عالية من الأحماض، لذلك احرص على تفريش أسنانك بالمعجون بعد مرور ساعة على تناوله.-الحموضة، لأن الماء بالليمون يتسبب في ارتداد حمض المعدة إلى أعلى عند الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء