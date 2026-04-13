علاج احتباس السوائل في الجسم- 5 طرق تغنيك عن مدرات البول

الإثنين 13 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

ما هو علاج احتباس السوائل في المنزل؟

سؤال يطرحه الكثير من الأشخاص على محرك بحث جوجل، رغبة في معرفة أفضل الطرق للتخلص من الماء الزائد دون الحاجة لتناول مدرات البول.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، علاج احتباس السوائل في المنزل، وفقًا لموقع "ClevelandClinic".

يمكن علاج احتباس السوائل في المنزل عن طريق اتباع مجموعة من الإرشادات، قد تغني عن تناول مدرات البول.

ما هو بديل مدر البول؟

1- الفواكه والخضراوات يقل احتباس السوائل في الجسم عند اتباع نظام غذائي يحتوي على بعض الفواكه والخضراوات، وهي:

-الليمون.-الكرفس.-الثوم.-البصل.-الفلفل الحلو.-البطيخ.-الخيار.-العنب.-الأناناس.

2- الأعشابتتميز بعض الأعشاب بخصائصها المدرة البول، ما يجعلها علاجًا فعالًا لاحتباس السوائل في الجسم، مثل البقدونس والهندباء.

3- الكافيين احتباس السوائل في الجسم يمكن علاجه عن طريق تناول المشروبات الغنية بالكافيين المدر للبول، مثل القهوة والشاي (الأسود أو الأخضر).

4- ممارسة الرياضةتعتبر الرياضة من مدرات البول الطبيعية، لأن ارتفاع ضربات القلب أثناء التمرين يحرك السوائل المتراكمة في الجسم.

5- تقليل الصوديوم يستوجب علاج احتباس السوائل في المنزل أن يحتوي النظام الغذائي اليومي على القليل من الملح، لاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم.ويتوافر الصوديوم أيضًا في بعض المنتجات الغذائية، مثل المشروبات الغازية والأطعمة المعلبة واللحوم المصنعة