عاجل: قناة الجزيرة تطلق خدمة «الجزيرة 2» لتوسيع التغطية الإخبارية وتحليل قضايا المنطقة بعمق

أطلقت قناة الجزيرة الإخبارية، اليوم الأحد، خدمة "الجزيرة 2″، لتقديم تغطية واسعة ومعمقة للعديد من القضايا العربية والعالمية الملحة.
وتفتح الجزيرة 2 على مدى 7 ساعات يوميا مساحة لعرض ومناقشة مواضيع مهمة من فلسطين إلى السودان إلى سوريا وغيرها من الملفات والأحداث.
وستشكل الخدمة الجديدة مساحة أساسية وواسعة لتقديم برامج الجزيرة بما يسهم في تعميق تغطياتها وصقل سياقاتها.
وقال مدير قناة الجزيرة الإخبارية عاصف حميدي إن هذه الخدمة تأتي في سياق استجابة تحريرية للحالة الراهنة التي تشهدها المنطقة، حيث تهدف إلى تخصيص مساحة تعرض خلالها نشرات إخبارية وبرامج تتناول القضايا المختلفة الأكثر حضورا وتأثيرا.
وقال مدير قناة الجزيرة إن الخدمة الجديدة التي تعد منصة تلفزيونية إضافية لمتابعة الأحداث بشكل أكثر تفصيلًا وعمقًا، تتضمن مزيجًا من التغطيات المباشرة، والتحليلات السياسية، واستضافة الخبراء والمختصين، بما يتيح تقديم رؤى متعددة وزوايا مختلفة للأحداث، في إطار مهني يعكس توجهات القناة في تقديم محتوى إخباري شامل ومتوازن، بما يواكب اهتمام الجمهور واحتياجاته المتزايدة في متابعة ما يجري في المنطقة والعالم.
وأكد حميدي على أن إطلاق «الجزيرة 2» يعد امتدادًا لنهج القناة في تطوير أدواتها الإعلامية وتكييف منصاتها مع طبيعة المرحلة للوصول إلى جمهور أوسع ولتلبية احتياجاته، مع استمرار تقييم التجربة خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن الخدمة الجديدة سيتم بثها عبر التردد الثاني الذي كان مخصصًا سابقًا لقناة الجزيرة مباشر على القمر الصناعي نايل سات، ما يسهل على المشاهدين استقبال الخدمة دون الحاجة إلى ضبط إعدادات جديدة.