أقوى قنبلة تركية غير نووية تثير اهتمام العالم بقدراتها التدميرية

الأحد 12 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعادت وسائل إعلام تركية الحديث عن أقوى قنبلة غير نووية التي أنتجتها تركيا وتحمل اسم "غضب – GAZAP"

وقد تم الكشف عنها خلال النسخة السابعة عشرة من معرض الصناعات الدفاعية الدولي (IDEF 2025) الذي أقيم من 22 إلى 27 يوليو/تموز في إسطنبول.

وتزن القنبلة الجديدة التي صممها مركز البحث والتطوير التابع لوزارة الدفاع التركية، 970 كيلوغراماً أي (ما يعادل 2000 رطل)، وتتميز بقدرتها على تفجير 10.16 شظية لكل متر (3.2 قدم)، بدلاً من كل 3 أمتار (9.8 قدم)، وفقاً لما صرّح به أحد المسؤولين المشاركين في المعرض لوكالة الأناضول.

وأشار المسؤول إلى أن "مركز البحث والتطوير طوّر تركيبة المادة المتفجرة والحشوة الداخلية"، مضيفاً أن القنبلة باتت جاهزة للاستخدام"، ويمكن إطلاقها من مقاتلات F-16.

وفي سياق متصل، قدم المسؤول معلومات حول قنبلة أخرى تُدعى "NEB-2 الشبح"، وتزن أيضاً 970 كيلوغراماً، واصفاً إياها بأنها "أفضل قنبلة خارقة للتحصينات في المجال".

وأوضح أن "الصواريخ الأمريكية المستخدمة عادة في المنشآت النووية تخترق 2.4 متر من خرسانة C35، بينما تخترق NEB-2 ما يصل إلى 7 أمتار من خرسانة C50، التي تعد أقوى بثلاث مرات".

وأفاد أنه خلال اختبار ميداني، أُسقطت القنبلة على جزيرة، فاخترقت عمقاً بلغ 90 متراً وتسببت بانهيارات وتصدعات أرضية وتفجير صخري واسع، موضحاً أن جزءاً كبيراً من هذه القوة التدميرية يعود إلى آلية التفجير المتأخر التي ضُبطت لتنفجر بعد 240 ميلي ثانية، بدلاً من المدة الاعتيادية البالغة 25 ميلي ثانية.

وأقيم معرض "IDEF 2025" برعاية وزارة الدفاع التركية وبدعم من رئاسة الصناعات الدفاعية، وتحت إدارة وإشراف مؤسسة القوات المسلحة التركية، من 22 إلى 27 يوليو/تموز في مركز إسطنبول للمعارض.

وشهد المعرض مشاركة شركات من 44 دولة، وعرضت ما يزيد على 400 شركة دولية منتجاتها، إلى جانب شركات الصناعات الدفاعية التركية الكبرى، ورواد الأعمال الأتراك الذين يقدمون إنتاجاً عالي القيمة المضافة.​​​​​​​