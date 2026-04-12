مسلحون يغتالون قيادياً في المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء

قُتل الشيخ محمد حسين المسعودي، عضو اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي العام، يوم السبت، إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.
وذكرت المصادر أن مسلحين يستقلان دراجة نارية أطلقا وابلاً من الرصاص على المسعودي أثناء تواجده أمام مبنى محكمة رداع، ما أدى إلى مقتله على الفور، قبل أن يلوذا بالفرار إلى جهة غير معروفة.
ويأتي الاغتيال في ظل تصاعد أعمال العنف والانفلات الأمني في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث تتكرر حوادث استهداف الشخصيات الاجتماعية والقبلية، ما يثير مخاوف متزايدة من تدهور الوضع الأمني.
وأشارت مصادر إلى أن المسعودي يُعد من أبرز مشايخ قبيلة آل مسعود في مديرية القريشية بقيفة، لافتة إلى وجود اتهامات متداولة لجماعة الحوثي بتغذية النزاعات والثارات القبلية في المنطقة.
وكان منزل المسعودي قد تعرض لعملية نهب خلال حملة عسكرية شنتها جماعة الحوثي على منطقة حنكة آل مسعود مطلع عام 2025، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وفقاً لمصادر محلية.