تحذير رئاسي للإدارة الامريكية من استغلال التهدئة لإعادة تموضع الحوثيين عقب تراجع النفوذ الإيراني

حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي من مخاطر أن تقود التهدئة الراهنة، في أعقاب هزيمة النظام الإيراني، إلى إعادة تموضع المليشيات الحوثية واستخدامها كورقة ابتزاز لالتقاط الأنفاس وتحسين شروطها التفاوضية.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، سفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن فاجن، حيث جرى بحث علاقات التعاون الثنائية، ومستوى التنسيق والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، وتأمين خطوط الملاحة الدولية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتطور الملحوظ في العلاقات بين البلدين، مثمّنًا الدعم الأمريكي المستمر للشعب اليمني وقيادته السياسية، وفي مقدمته قرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب الإجراءات اللاحقة التي استهدفت شبكات التمويل والتهريب المرتبطة بها.
كما استعرض الرئيس الجهود الحكومية المبذولة في مجال الإصلاحات المالية والإدارية، والمساعي الرامية إلى الحد من تداعيات المتغيرات الإقليمية على الأوضاع المعيشية، مؤكدًا الحاجة إلى دعم أمريكي ودولي على مختلف المستويات.
وشدد الرئيس على أهمية تفكيك السرديات التي تروّج لها الجماعات المرتبطة بالعقيدة الإيرانية، والتي تسعى إلى تحويل الهزائم إلى روايات انتصار، مستغلة فترات التهدئة لإعادة التموضع بدلاً من تغيير سلوكها المزعزع لأمن المنطقة ومصالح شعوبها.