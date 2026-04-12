وزير الدفاع في اجتماع العمليات الحربية والمشتركة: لا رجعة عن تحرير صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي

أكد اليوم وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي أن لا رجعة عن الهدف الرئيسي المتمثل في تحرير العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الكهنوتي الحوثي..
مشيراً إلى معاناة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.. لافتاً إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار لن يتأتى إلا بالقضاء على هذا المشروع المدعوم من النظام الإيراني.
جاء هذا خلال لقاء عقده اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً موسعاً بهيئتي العمليات الحربية والعمليات المشتركة لمناقشة المستجدات الميدانية ومستوى الجاهزية في مختلف التشكيلات العسكرية.
واستعرض وزير الدفاع، خلال الاجتماع نتائج زياراته الميدانية الأخيرة لعدد من المناطق العسكرية، وما لمسه من انضباط وجاهزية ومعنويات عالية.. مشدداً على رفع مستوى الاستعداد لمواجهة مختلف التحديات.
وأشاد الفريق العقيلي بمستوى التنسيق والتكامل القائم بين مختلف المكونات العسكرية، وانضوائها ضمن غرفة عمليات موحدة تحت قيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.. مشدداً على ضرورة توحيد المفاهيم بين مختلف التشكيلات بما يعزز فاعلية الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة.