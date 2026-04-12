تحذير رئاسي للإدارة الامريكية من استغلال التهدئة لإعادة تموضع الحوثيين عقب تراجع النفوذ الإيراني وزير الدفاع في اجتماع العمليات الحربية والمشتركة: لا رجعة عن تحرير صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي نقابة المعلمين تحذّر من المراكز الصيفية الحوثية وتصفها بأدوات تعبئة فكرية تهدد الهوية وانحراف خطير عن رسالة التعليم شروط حوثية جديدة تربط القبول المدرسي بالمشاركة في المراكز الصيفية نقابة الصحفيين تدين حملة إساءة وتشهير طالت مذيعة يمنية بعد قراءتها تقريرا تطرق للعميد طارق صالح وقواته أول تصريح لسفيرة اليمن لدى واشنطن.. كشفت عن أولوياتها وهذا ما قالته عن السعودية تصريحات نائب الرئيس الأمريكي حول فشل المفاوضات مع إيران فتاة تنتحر من سطح المنزل.. حادثة هزت المجتمع اليمني وتساؤلات حول حق المرأة في الإنفصال عن زوجها دون إجبارها على العيش معه حملةأمنية واسعة في إيران تكشف شبكة تجسس كبيرة ومخيفة هل رائحة الغازات الكريهة تدل على صحة جيدة أم سيئة للأمعاء والجهاز الهضمي
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين حملة تشهير وإساءة تعرضت لها المذيعة في قناة المهرية حنان فازع عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت ذلك بأنه "سلوك يتنافى مع القيم المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي.
الحملة بدأت بعد قراءة المذيعة حنان فازع تقريرا اخباريا لقناة المهرية، ينتقد العميد طارق صالح والقوات التابعة له، بالتزامن مع أحداث الوازعية.
النقابة قالت إنها تلقت شكوى من القناة بشأن تلك الحملة، معربةً عن "تضامنها الكامل" مع المذيعة، ورفضها "القاطع لأي حملات تستهدف الصحفيات أو تمس بسمعتهن المهنية والشخصية تحت أي مبرر"، مطالبةً الجهات المعنية بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت النقابة أن "حرية التعبير لا تعني بأي حال من الأحوال انتهاك كرامة الأفراد أو ممارسة التشهير والإساءة"، محذّرةً من انخراط أي مؤسسات إعلامية أو صحفيين في مثل هذه الحملات، لما تمثله من "خرق صريح لقيم ومبادئ المهنة".