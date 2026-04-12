نقابة الصحفيين تدين حملة إساءة وتشهير طالت مذيعة يمنية بعد قراءتها تقريرا تطرق للعميد طارق صالح وقواته

الأحد 12 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 417

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين حملة تشهير وإساءة تعرضت لها المذيعة في قناة المهرية حنان فازع عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت ذلك بأنه "سلوك يتنافى مع القيم المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي.

الحملة بدأت بعد قراءة المذيعة حنان فازع تقريرا اخباريا لقناة المهرية، ينتقد العميد طارق صالح والقوات التابعة له، بالتزامن مع أحداث الوازعية.

النقابة قالت إنها تلقت شكوى من القناة بشأن تلك الحملة، معربةً عن "تضامنها الكامل" مع المذيعة، ورفضها "القاطع لأي حملات تستهدف الصحفيات أو تمس بسمعتهن المهنية والشخصية تحت أي مبرر"، مطالبةً الجهات المعنية بالتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت النقابة أن "حرية التعبير لا تعني بأي حال من الأحوال انتهاك كرامة الأفراد أو ممارسة التشهير والإساءة"، محذّرةً من انخراط أي مؤسسات إعلامية أو صحفيين في مثل هذه الحملات، لما تمثله من "خرق صريح لقيم ومبادئ المهنة".