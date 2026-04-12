أول تصريح لسفيرة اليمن لدى واشنطن.. كشفت عن أولوياتها وهذا ما قالته عن السعودية

الأحد 12 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قالت سفيرة اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية، جميلة علي رجاء، إن تعيينها في واشنطن يمثل ثقة من القيادة السياسية في مرحلة دقيقة، مؤكدة التزامها ببذل الجهود لخدمة اليمن في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة.

وفي أول تصريح لها أدلت به لصحيفة عكاظ السعودية عقب تسلم مهامها، أوضحت أن هذه المهمة تتطلب حضورًا دبلوماسيًا فاعلًا يعكس توجهات القيادة نحو تطوير أداء مؤسسات الدولة ورفع كفاءة العمل السياسي، بما يدعم مسار الإصلاحات ويعزز الحضور اليمني في الخارج.

وأشارت إلى أن موقع الولايات المتحدة الأمريكية يفرض تعاطيًا متقدمًا مع الملفات السياسية، مؤكدة توجهها لتنشيط العلاقات الثنائية والاستفادة من ثقل واشنطن الدولي في دعم الاستقرار وتوسيع مجالات التعاون التنموي والإنساني.

وأضافت أن أولويات عملها تتركز على تحريك الحضور اليمني في المحافل الدولية، وبناء شبكة علاقات فاعلة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يسهم في دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز موقع اليمن في دوائر التأثير السياسي والدبلوماسي.

ودعت إلى توحيد الجهود الوطنية وتوجيهها نحو استعادة مؤسسات الدولة، وبناء مسار جامع يعكس الهوية الوطنية ويعزز حضور اليمن إقليميًا ودوليًا.

وفي سياق متصل، أعربت عن تقديرها للدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنه يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود التعافي والاستقرار عبر شراكة قائمة على تنسيق مستمر ومواقف مشتركة، مشيرة إلى إسهامه في دعم وحدة اليمن وترسيخ موقعه القانوني في المحافل الدولية.