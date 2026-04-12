تصريحات نائب الرئيس الأمريكي حول فشل المفاوضات مع إيران

الأحد 12 إبريل-نيسان 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن المفاوضات المكثفة مع إيران، التي استمرت لساعات طويلة، لم تُسفر عن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، رغم ما وصفه بـ"نقاشات جوهرية" بين الجانبين.

وأوضح فانس، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، أن المحادثات استمرت لمدة 21 ساعة، مضيفًا: "الخبر الجيد هو أننا أجرينا عددًا من الناقشات الجوهرية مع الإيرانيين".

وأضاف أن "الخبر السيئ هو أننا لم نصل إلى اتفاق"، معتبرًا أن ذلك "يشكل خبرًا سيئًا لإيران أكثر مما هو سيئ للولايات المتحدة".

وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى أن الوفد الإيراني رفض قبول الشروط الأميركية للتوصل إلى اتفاق، رغم تأكيده أن واشنطن قدمت مقترحات "مرنة إلى حد كبير".

وقال: "كنا متعاونين للغاية. طلب منا الرئيس الحضور بحسن نية وبذل أقصى جهد للتوصل إلى اتفاق، وقد فعلنا ذلك، لكن للأسف لم نحقق أي تقدم يُذكر".

ولمّح فانس إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية تمثلت في رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي، وهو ما وصفه بالعقبة الأساسية أمام التوصل إلى تفاهم.

وختم بالقول إن الولايات المتحدة قدمت ما وصفه بـ"العرض النهائي والأفضل"، مضيفًا: "سنرى ما إذا كان الإيرانيون سيقبلونه".