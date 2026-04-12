تصريحات نائب الرئيس الأمريكي حول فشل المفاوضات مع إيران فتاة تنتحر من سطح المنزل.. حادثة هزت المجتمع اليمني وتساؤلات حول حق المرأة في الإنفصال عن زوجها دون إجبارها على العيش معه حملةأمنية واسعة في إيران تكشف شبكة تجسس كبيرة ومخيفة هل رائحة الغازات الكريهة تدل على صحة جيدة أم سيئة للأمعاء والجهاز الهضمي طبيب يكشف: الصرع قد يبدأ من المعدة.. أعراض هضمية قد تُخفي نوبات عصبية نادرة السعودية السعودية تعلن استعادة طاقة ضخ النفط كاملة عبر خط أنابيب شرق-غرب خلافات جوهرية تُفشل محادثات إيران… وواشنطن تنتظر رد طهران 19 سفينة عبرت هرمز: أعلى حصيلة منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية انهيار محادثات إسلام آباد… واشنطن تتهم وطهران ترد الأوقاف والإرشاد في اليمن تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج لهذا الموسم وتحدد موعد انطلاق أول رحلة
قال جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي إن المفاوضات المكثفة مع إيران، التي استمرت لساعات طويلة، لم تُسفر عن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، رغم ما وصفه بـ"نقاشات جوهرية" بين الجانبين.
وأوضح فانس، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، أن المحادثات استمرت لمدة 21 ساعة، مضيفًا: "الخبر الجيد هو أننا أجرينا عددًا من الناقشات الجوهرية مع الإيرانيين".
وأضاف أن "الخبر السيئ هو أننا لم نصل إلى اتفاق"، معتبرًا أن ذلك "يشكل خبرًا سيئًا لإيران أكثر مما هو سيئ للولايات المتحدة".
وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى أن الوفد الإيراني رفض قبول الشروط الأميركية للتوصل إلى اتفاق، رغم تأكيده أن واشنطن قدمت مقترحات "مرنة إلى حد كبير".
وقال: "كنا متعاونين للغاية. طلب منا الرئيس الحضور بحسن نية وبذل أقصى جهد للتوصل إلى اتفاق، وقد فعلنا ذلك، لكن للأسف لم نحقق أي تقدم يُذكر".
ولمّح فانس إلى أن نقطة الخلاف الرئيسية تمثلت في رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي، وهو ما وصفه بالعقبة الأساسية أمام التوصل إلى تفاهم.
وختم بالقول إن الولايات المتحدة قدمت ما وصفه بـ"العرض النهائي والأفضل"، مضيفًا: "سنرى ما إذا كان الإيرانيون سيقبلونه".