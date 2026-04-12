فتاة تنتحر من سطح المنزل.. حادثة هزت المجتمع اليمني وتساؤلات حول حق المرأة في الإنفصال عن زوجها دون إجبارها على العيش معه

الأحد 12 إبريل-نيسان 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

توفيت شابة في مديرية المحابشة بمحافظة حجة بعد إلقاء نفسها من سطح منزل أسرتها عقب خلافات زوجية وقرار قضائي بإعادتها إلى منزل زوجها.

وهزت الحادثة المجتمع اليمني، وسط تساؤلات عن حق المرأة في اختيار العيش مع زوجها او انفصالها عنه، دون اجبارها على شيء.

مصادر محلية قالت أن الشابة وهي في فترة حمل ولم يمضِ على زواجها سوى شهر واحد فقط، عادت إلى منزل والدها إثر خلاف مع زوجها، ثم لجأ الزوج إلى المحكمة حيث صدر قرار بإعادتها إلى بيت الزوجية.

وبحسب المصادر أبلغ الأب ابنته بقرار القاضي وضرورة عودتها ما دفعها إلى الصعود لسطح المنزل وإلقاء نفسها لتفارق الحياة على الفور.

وحول الحادثة المؤسفة قال مدير المركز الأمريكي للعدالة المحامي اليمني عبد الرحمن برمان إن ما حدث للفتاة في المحابشة بمحافظة حجة ليس مجرد حادثة فردية، بل هو مأساة إنسانية مؤلمة تكشف حجم المعاناة التي قد تواجهها بعض النساء في ظل غياب الحماية والاختيار الحر.

وأشار إلى أن الفتاة التي لم يمضِ على زواجها سوى شهر، وجدت نفسها مكرهة على العودة إلى حياة لم تعد ترغب فيها، رغم حالتها النفسية الصعبة وحملها، ووسط ظروف أسرية معقدة.

ولفت إلى أنه بين ضغوط الأسرة وقرار قضائي يلزمها بالعودة، لم تجد أمامها مخرجًا سوى خيارٍ مأساوي أنهى حياتها بعد أن ألقت بنفسها من فوق المنزل.