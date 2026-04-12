حملةأمنية واسعة في إيران تكشف شبكة تجسس كبيرة ومخيفة

الأحد 12 إبريل-نيسان 2026 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

أعلنت السلطات الأمنية في إيران تنفيذ عملية استخباراتية واسعة النطاق أسفرت عن اعتقال نحو 50 شخصًا بتهم الارتباط بجهات معادية، في واحدة من أكبر الحملات الأمنية خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا للبيان الرسمي، تمكنت الأجهزة المختصة من تفكيك شبكة منظمة كانت تعمل على جمع معلومات حساسة وإرسالها إلى الخارج، شملت بيانات عن منشآت خدمية وبنى تحتية، إلى جانب مواقع أمنية ونقاط تفتيش.

وأشار البيان إلى أن الموقوفين لعبوا دورًا مباشرًا في تسهيل تنفيذ هجمات عسكرية، عبر تزويد الجهات المعادية بإحداثيات دقيقة لمواقع ثابتة ومتحركة، ما يشير إلى مستوى عالٍ من التنسيق والعمل الاستخباراتي.

كما أعلنت السلطات ضبط معدات متطورة خلال العملية، تضمنت أجهزة اتصال مرتبطة بالأقمار الصناعية، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر، مؤكدة استمرار الملاحقات الأمنية لأي أنشطة تُصنف تهديدًا للأمن والاستقرار.

وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، ما يعكس تشديدًا ملحوظًا في الإجراءات الأمنية داخل البلاد.