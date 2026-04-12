هل رائحة الغازات الكريهة تدل على صحة جيدة أم سيئة للأمعاء والجهاز الهضمي

الغازات هي الغاز الذي تبتلعه أثناء تناول الطعام، والغازات التي تتكون في الأمعاء عند هضم الطعام، أما الغازات ذات الرائحة الكريهة، أو انتفاخ البطن ، هي جزء طبيعي من عملية الهضم.
فبعض الكربوهيدرات لا يتم هضمها بالكامل بواسطة الإنزيمات الموجودة في المعدة والأمعاء، إذ تقوم بكتيريا الأمعاء بهضم هذه الكربوهيدرات، مطلقة غازات معوية خلال هذه العملية، وتُضفي كمية ضئيلة من كبريتيد الهيدروجين والأمونيا، التي تُنتجها بكتيريا الأمعاء، رائحة كريهة على الغازات.
ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، هل رائحة الغازات الكريهة تدل على صحة جيدة أم سيئة للأمعاء؟ بحسب "medicinenet".
ما هي أنواع الغازات؟
ترتبط الغازات بأنواع مختلفة من الأعراض.
لذا، يمكن القول إن هناك أنواعًا مختلفة من الغازات، والتي تشمل:انتفاخ البطن مع غازات وآلام تشبه التقلصات في البطن، ويشعر بالألم في المناطق التي ينحصر فيها الغاز.
وتشمل أكثر المناطق شيوعاً ما يلي:
مع ذلك، ليس لديك غازات زائدة، بل لديك حساسية مفرطة للكمية الطبيعية من الغازات في الأمعاء.
وتشمل بعض الحالات التي تسبب زيادة الحساسية ما يلي:
ما أسباب رائحة الغازات الكريهة؟
يمكن أن تعزى الغازات ذات الرائحة الكريهة إلى أسباب متنوعة، تتراوح بين العادية والخطيرة، وتختلف هذه الرائحة باختلاف نوعية الطعام الذي تتناوله، وتشمل بعض الأسباب الشائعة لانبعاث الغازات ذات الرائحة الكريهة ما يلي:
كيفية التخلص من رائحة الغازات الكريهة؟إذا كنت ترغب في التحكم في إطلاق الغازات، يمكنك تجربة هذه الطرق:
- تجنب الأكل أو الشرب على عجل.- امضغ طعامك جيداً قبل ابتلاعه.- تجنب الأطعمة التي تسبب انتفاخ البطن لبضعة أيام.- زيادة نسبة الألياف في نظامك الغذائي تدريجياً على مدى أيام أو أسابيع