هل رائحة الغازات الكريهة تدل على صحة جيدة أم سيئة للأمعاء والجهاز الهضمي

الأحد 12 إبريل-نيسان 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

الغازات هي الغاز الذي تبتلعه أثناء تناول الطعام، والغازات التي تتكون في الأمعاء عند هضم الطعام، أما الغازات ذات الرائحة الكريهة، أو انتفاخ البطن ، هي جزء طبيعي من عملية الهضم.

فبعض الكربوهيدرات لا يتم هضمها بالكامل بواسطة الإنزيمات الموجودة في المعدة والأمعاء، إذ تقوم بكتيريا الأمعاء بهضم هذه الكربوهيدرات، مطلقة غازات معوية خلال هذه العملية، وتُضفي كمية ضئيلة من كبريتيد الهيدروجين والأمونيا، التي تُنتجها بكتيريا الأمعاء، رائحة كريهة على الغازات.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، هل رائحة الغازات الكريهة تدل على صحة جيدة أم سيئة للأمعاء؟ بحسب "medicinenet".

ما هي أنواع الغازات؟

ترتبط الغازات بأنواع مختلفة من الأعراض.

​​لذا، يمكن القول إن هناك أنواعًا مختلفة من الغازات، والتي تشمل:انتفاخ البطن مع غازات وآلام تشبه التقلصات في البطن، ويشعر بالألم في المناطق التي ينحصر فيها الغاز.

وتشمل أكثر المناطق شيوعاً ما يلي:

الجزء العلوي إلى منتصف الجانب الأيمن من البطن

- الجزء العلوي إلى منتصف الجزء الأيسر من البطن

انتفاخ البطن بكميات كبيرة: قد يشعر الشخص بأنه يخرج كمية كبيرة من الغازات.

مع ذلك، ليس لديك غازات زائدة، بل لديك حساسية مفرطة للكمية الطبيعية من الغازات في الأمعاء.

وتشمل بعض الحالات التي تسبب زيادة الحساسية ما يلي:

متلازمة القولون المتهيج

- عسر الهضم أو الشعور بعدم الراحة في الجزء العلوي من البطن

- تهيج الشرج أو المستقيم

الغازات ذات الرائحة الكريهة: قد تعاني من غازات ذات رائحة كريهة بشكل غير طبيعي، وقد يكون ذلك بسبب حساسية تجاه نوع معين من الطعام أو بسبب فرط نمو البكتيريا في الأمعاء.

- سلس الغازات في هذه الحالة، تشعر بأن المستقيم يمتلئ، لكن أعصاب الجسم لا تستطيع التمييز بين ما إذا كان غازًا أم برازًا.

ما أسباب رائحة الغازات الكريهة؟

يمكن أن تعزى الغازات ذات الرائحة الكريهة إلى أسباب متنوعة، تتراوح بين العادية والخطيرة، وتختلف هذه الرائحة باختلاف نوعية الطعام الذي تتناوله، وتشمل بعض الأسباب الشائعة لانبعاث الغازات ذات الرائحة الكريهة ما يلي:

ابتلاع الهواء عند تناول الطعام أو الشراب على عجل

- مضغ العلكة

- تدخين

- شرب المشروبات الغازية

- ابتلاع الهواء لا شعوريًا أثناء التحدث، خاصة عندما تكون منزعجًا أو متحمسًا أو متوترًاتناول بعض الأطعمة مثل، البازلاء، أو البصل، أو براعم بروكسل، أو الكرنب، أو عدم تحمل اللاكتوز الناتج عن الحليب والجبن والآيس كريم ومنتجات الألبان الأخرى

- عدم تحمل الطعام.وتشمل بعض الأسباب الخطيرة لانبعاث الغازات ذات الرائحة الكريهة ما يلي:

- التهابات الجهاز الهضمي

- ورم القولونوإذا شعر الشخص بكمية غير معتادة من الغازات ذات الرائحة الكريهة، فيجب عليه التحدث إلى الطبيب لتحديد السبب.

كيفية التخلص من رائحة الغازات الكريهة؟إذا كنت ترغب في التحكم في إطلاق الغازات، يمكنك تجربة هذه الطرق:

- تجنب الأكل أو الشرب على عجل.- امضغ طعامك جيداً قبل ابتلاعه.- تجنب الأطعمة التي تسبب انتفاخ البطن لبضعة أيام.- زيادة نسبة الألياف في نظامك الغذائي تدريجياً على مدى أيام أو أسابيع