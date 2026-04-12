السعودية السعودية تعلن استعادة طاقة ضخ النفط كاملة عبر خط أنابيب شرق-غرب

الأحد 12 إبريل-نيسان 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 278

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، صباح الأحد، استعادة طاقة ضخ النفط كاملة عبر خط أنابيب شرق-غرب، وكذلك الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة جراء الحرب بإيران، بينما العمل جار لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة بحقل خريص.

وتضررت مواقع عديدة في المملكة، بينها منشآت لإنتاج الطاقة، ضمن هجمات نفذتها إيران على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، ردا على حرب شنتها واشنطن وتل أبيب على طهران.

وأفادت الوزارة، في بيان، بنجاح الجهود التشغيلية والفنية في استعادة طاقة الضخ الكاملة عبر خط أنابيب شرق - غرب (يربط المنطقة الشرقية بساحل البحر الأحمر)، والبالغة نحو سبعة ملايين برميل يوميا.

و"كذلك استعادة الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة البالغة حوالي 300 ألف برميل يوميا، فيما لا تزال الأعمال جارية لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة بحقل خريص"، وفقا للببان.

وفي 9 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت الوزارة تأثر مرافق بمنظومة الطاقة جراء الاستهدافات، منها فقدان قرابة 700 ألف برميل يوميا من طاقة الضخ عبر خط أنابيب شرق-غرب، وانخفاض إنتاج حقل منيفة نحو 300 ألف برميل يوميا، وتأثر إنتاج حقل خريص بحوالي 300 ألف برميل يوميا.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، ودمارا واسعا طال مواقع عسكرية ومنشآت مدنية وأخرى لإنتاج الطاقة.

وأعلن التلفزيون الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الأحد، انتهاء مفاوضات بدأت في إسلام آباد بين طهران وواشنطن دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

ويتبادل البلدان اتهامات بالمسؤولية عن عدم إبرام اتفاق، ولم يتضح بعد ما إذا كانا يعتزمان إجراء جولة تفاوضية جديدة خلال هدنة لمدة أسبوعين أعلنا عنها فجر الأربعاء الماضي.

وتعرضت طهران للعدوان رغم إحرازها تقدما بمفاوضات مع واشنطن بشأن البرنامج النووي بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو/ حزيران 2025.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجي نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية ولا تهدد دولا أخرى.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، وهي غير معلنة رسميا ولا تخضع لرقابة دولية