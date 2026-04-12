خلافات جوهرية تُفشل محادثات إيران… وواشنطن تنتظر رد طهران

انتهت جولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، بعد نقاشات مطوّلة كشفت عن فجوة عميقة بين الطرفين، خاصة في ملف البرنامج النووي.
وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن المحادثات لم تحقق أي تقدم يُذكر، مؤكدًا أن الخلافات تركزت حول قضايا أساسية، في مقدمتها رفض إيران تقديم التزام واضح بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.
وبحسب التصريحات الأمريكية، فإن واشنطن لم تكتفِ بالمطالبة بعدم تصنيع السلاح النووي، بل شددت أيضًا على ضرورة منع إيران من امتلاك القدرات التقنية التي تمكّنها من إنتاجه بسرعة، وهو ما اعتبرته طهران شرطًا غير مقبول.
وأشار فانس إلى أن بلاده قدمت ما وصفه بـ”عرض مرن ونهائي”، إلا أن الجانب الإيراني رفضه، ما أدى إلى تعثر المفاوضات وعودتها إلى نقطة البداية.
وفي ظل هذا الجمود، تترقب واشنطن ما إذا كانت طهران ستُبدي مرونة في المرحلة المقبلة، أو أن مسار الأزمة سيتجه نحو مزيد من التصعيد.