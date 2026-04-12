19 سفينة عبرت هرمز: أعلى حصيلة منذ بداية الحرب الأمريكية الإيرانية

الأحد 12 إبريل-نيسان 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

سجل مضيق هرمز مؤخرًا عبور 19 سفينة شحن في يوم واحد، في أعلى حصيلة منذ بداية الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

هذا الارتفاع في حركة الملاحة يأتي في وقت حساس، حيث تتزامن هذه الزيادة مع بداية المفاوضات الأمريكية الإيرانية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وهي المفاوضات الأعلى مستوى منذ اندلاع الأزمة.

وتنوعت السفن العابرة بين ناقلات غاز ونفط وسفن شحن متنوعة، بينها سفن بضائع عامة وحاويات، مع تواجد ملحوظ للشركات الصينية والهندية.

وفي خطوة لافتة، استخدمت بعض السفن هويات وطنية واضحة أثناء عبورها، الأمر الذي يعكس الحساسية المتزايدة في هذه المنطقة الاستراتيجية.

على الرغم من هذه الزيادة، يبقى عدد السفن العابرة أقل من المعدل الطبيعي قبل الحرب، ما يشير إلى أن حركة الملاحة لم تعد إلى طبيعتها بالكامل بعد، لكنها تظل علامة على انفراج أولي مرتبط بجهود التفاوض.

هذه التطورات تأتي في وقت حساس، حيث تواصل الدول الكبرى محاولاتها للحد من التصعيد وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

المفاوضات الحالية التي تجري بوساطة باكستان، ورغم الخلافات حول العقوبات وأمن الملاحة، تمثل أملًا ضئيلًا في تقليل التوترات وإعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي.