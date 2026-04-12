انهيار محادثات إسلام آباد… واشنطن تتهم وطهران ترد

انتهت جولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد دون تحقيق أي اختراق، بعد تعثر التفاهمات حول الملف النووي وشروط الاتفاق المقترح.
وأعلن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن المحادثات توقفت في وقت مبكر من صباح الأحد، مؤكداً أن بلاده قدمت ما وصفه بـ"أفضل عرض ممكن ونهائي"، غير أن الجانب الإيراني رفض الالتزام بشرط عدم تطوير سلاح نووي.
وأوضح فانس أن الوفد الأميركي سيغادر باكستان عائداً إلى الولايات المتحدة، مشدداً على أن واشنطن أبدت "مرونة كبيرة" خلال التفاوض، لكن طهران اختارت عدم القبول بالشروط المطروحة.
في المقابل، ردت إيران عبر متحدث خارجيتها، مؤكدة أن فرص نجاح أي اتفاق تتوقف على تخلي واشنطن عن ما وصفته بـ"المطالب المفرطة وغير القانونية".
كما نقلت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري أن الشروط الأميركية "المبالغ فيها" كانت السبب الرئيسي في عرقلة التوصل إلى إطار تفاهم مشترك.
وبهذا التعثر، تعود الأزمة بين البلدين إلى نقطة الصفر، وسط مخاوف من تصعيد سياسي وربما ميداني في المرحلة المقبلة، في ظل غياب أي أفق قريب لاستئناف المفاوضات.