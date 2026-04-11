الأوقاف والإرشاد في اليمن تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج لهذا الموسم وتحدد موعد انطلاق أول رحلة

السبت 11 إبريل-نيسان 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم السبت بدء إصدار تأشيرات الحج لموسم 1447هـ وذلك بعد تدشين ربط خدمات التأشيرات إلكترونيًا.

وقال وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي، أن إصدار التأشيرات تدشين لبدء المراحل التنفيذية الأولى لتفويج الحجاج وفق الخطة المعتمدة"، مشيرا الى ان هذا التدشين جاء بعد سلسلة من الزيارات التفقدية للاطلاع على الترتيبات والتجهيزات الفنية لاستقبال الحجاج.

واضاف أن الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لضمان انسيابية إصدار التأشيرات ومتابعة بيانات الحجاج بدقة وفق الأنظمة المعتمدة.

ولفت الى أن أولى رحلات حجاج اليمن ستنطلق منتصف شهر ذي القعدة المقبل.