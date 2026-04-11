الأوقاف والإرشاد في اليمن تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج لهذا الموسم وتحدد موعد انطلاق أول رحلة قتلى من قوات الجيش في افشال هجوم حوثي على جبهة الصلو جنوب تعز رغم الحرب.. لماذا يصر الفيفا تثبت مباريات إيران في الملاعب الأمريكية؟ ما هي خطوط إيران الحمراء خلال المفاوضات في باكستان مع واشنطن؟ اختطاف تربوي في ذمار بعد رفضه أنشطة حوثية وتصاعد حملات الاحتجاز قوة عسكرية باكستانية تصل السعودية لهذه المهمة تركيا تبدأ أولى خطواتها النفطية العالمية.. وأول أعمال التنقيب تبدأ من الصومال وزارة الداخلية السورية تحبط مخطّطاً تخريبياً في دمشق لخلية مرتبطة بـحزب الله! تركيا تبني نظاماً عالمياً جديداً عبر هرمز: فرصة تاريخية أمام أنقرة ضبط قوارب مشتبهة بتهريب بشر وممنوعات
أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم السبت بدء إصدار تأشيرات الحج لموسم 1447هـ وذلك بعد تدشين ربط خدمات التأشيرات إلكترونيًا.
وقال وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي، أن إصدار التأشيرات تدشين لبدء المراحل التنفيذية الأولى لتفويج الحجاج وفق الخطة المعتمدة"، مشيرا الى ان هذا التدشين جاء بعد سلسلة من الزيارات التفقدية للاطلاع على الترتيبات والتجهيزات الفنية لاستقبال الحجاج.
واضاف أن الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لضمان انسيابية إصدار التأشيرات ومتابعة بيانات الحجاج بدقة وفق الأنظمة المعتمدة.
ولفت الى أن أولى رحلات حجاج اليمن ستنطلق منتصف شهر ذي القعدة المقبل.