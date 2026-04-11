قتلى من قوات الجيش في افشال هجوم حوثي على جبهة الصلو جنوب تعز

السبت 11 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
قتل جنديين من اللواء 35 مدرع بالجيش الوطني وأُصيب ثلاثة آخرين أثناء التصدي لهجوم شنّته مليشيا الحوثي في جبهة الصلو بريف محافظة تعز.

وقالت مصادر عسكرية، إن الحوثيين شنوا هجوما، استهدف مواقع دفاعية تابعة للواء 35 مدرع في جبهة "الصلو"، جنوب المدينة.

وأشارت المصادر الى تمكن القوات الحكومية من افشال الهجوم.

