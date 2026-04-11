ما هي خطوط إيران الحمراء خلال المفاوضات في باكستان مع واشنطن؟

السبت 11 إبريل-نيسان 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أعلنت طهران ما وصفته بـ”الخطوط الحمراء” في المفاوضات الجارية في باكستان.

وذكر التلفزيون الإيراني أن “الخطوط الحمراء تشمل مضيق هرمز، ودفع تعويضات عن الحرب، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ووقف إطلاق النار في أنحاء المنطقة”.

وكان التلفزيون قال في وقت سابق إن الوفد الإيراني أبلغ رئيس وزراء باكستان شهباز شريف بمقترحات طهران وخطوطها الحمراء، وذلك خلال اجتماع الوفد مع شريف، قبيل اجتماعه مع الوفد الأمريكي، لنقل مقترحات الطرفين.

وفي وقت سابق نقلت وكالة “روتيرز” عن مسؤول إيراني أن واشنطن وافقت على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وهو ما سارع البيت الأبيض لنفيه.

1- هرمز.. الورقة الاستراتيجية الأولى

يُعدّ مضيق هرمز شريان الحياة لـ20% من إمدادات النفط العالمية، وخلال الحرب، أغلقته إيران جزئياً كرد فعل دفاعي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وشلل جزئي في الملاحة.

وتطالب طهران الآن ببروتوكول أمني رسمي يضمن مرور السفن “بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة الإيرانية”، مع إمكانية فرض رسوم مرور.

كما يعتقد الإيرانيون أن هذا يعزز سيادتهم على الممر الحيوي، بينما يصر الجانب الأمريكي على فتح كامل وغير مشروط.

2- دفع تعويضات عن الحرب

تطالب إيران أيضاً بتعويضات كاملة عن الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي استمرت نحو 40 يوماً تشمل التقديرات إعادة إعمار البنية التحتية والخسائر الاقتصادية.

ويرى الإيرانيون أن هذه التعويضات حق مشروع، وقد اقترحوا تمويلها جزئياً من رسوم هرمز. أما واشنطن فترفض هذا المطلب، معتبرة إياه غير واقعي.

3- الإفراج عن الأصول المجمدة

تُقدر الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، خاصة في الولايات المتحدة وقطر بنحو 100-120 مليار دولار.

ويُعدّ الإفراج عنها شرطاً أساسياً لطهران لرفع العقوبات وإعادة بناء الاقتصاد، يُنظر إليه في إيرات كخطوة أولى نحو رفع كامل للعقوبات الأولية والثانوية.

ونفى البيت الأبيض، اليوم السبت، تقارير سابقة أفادت بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على إلغاء تجميد أصول إيرانية، بحسب “رويترز”.

وكانت “رويترز” ذكرت في وقت سابق اليوم، نقلاً عن مصدر إيراني رفيع المستوى، أن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة مودعة في قطر وبنوك أجنبية أخرى.

4- وقف إطلاق النار “كامل وشامل ”

تشدد طهران على هدنة شاملة تشمل لبنان، فيما يتعلق بميليشيا حزب الله والحوثيين في اليمن وميليشيات العراق، ولا تقتصر على الجبهة الإيرانية.

وتربط طهران أي تقدم تفاوضي بوقف كل العمليات ضد ما يسمى “محور المقاومة”، فيمطلب يعكس رغبة إيران في الحفاظ على نفوذها الإقليمي.

تُعدّ هذه الخطوط الحمراء اختباراً حقيقياً للدبلوماسية، إذ إن فشل أي طرف في تلبيتها قد يؤدي إلى انهيار الهدنة الهشة، مع تداعيات اقتصادية عالمية على أسعار النفط والأمن البحري.