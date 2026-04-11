اختطاف تربوي في ذمار بعد رفضه أنشطة حوثية وتصاعد حملات الاحتجاز

السبت 11 إبريل-نيسان 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 442

قالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي الارهابية احتجزت مدير مدرسة في محافظة ذمار، بعد رفضه الانخراط في برامج وصفت بأنها تعبئة داخل المؤسسات التعليمية، في مؤشر على تصاعد الضغوط على الكادر التربوي.

وأوضحت المصادر أن العملية استهدفت مدير مدرسة عثمان بن عفان في مديرية وصاب السافل، وهو المعلم إبراهيم النجدي، ونفذها مشرف تابع للجماعة خلال الأيام الماضية.

ويُعرف النجدي بنشاطه في المجال التعليمي، حيث استمر في التدريس لسنوات رغم توقف صرف الرواتب، معتمداً على مبادرات فردية للحفاظ على العملية التعليمية في منطقته.

في الأثناء، قالت منظمة “مساواة” للحقوق والحريات إن وتيرة احتجاز المدنيين في ذمار شهدت تصعيداً ملحوظاً، ضمن حملة مستمرة طالت عدة مديريات.

وأضافت المنظمة أن أكثر من 100 مدني لا يزالون قيد الاحتجاز أو الإخفاء، بعضهم منذ نحو عقد، دون عرضهم على القضاء أو تمكينهم من ضمانات المحاكمة.

 
