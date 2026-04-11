قوة عسكرية باكستانية تصل السعودية لهذه المهمة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، وذلك في إطار اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك الموقعة بين البلدين الشقيقين.
وأوضحت الوزارة أن القوة الباكستانية تضم طائرات مقاتلة وأخرى مساندة تابعة للقوات الجوية الباكستانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستوى التنسيق العسكري بين القوات المسلحة في البلدين.
ويأتي هذا التعاون العسكري ضمن جهود البلدين لرفع مستوى الجاهزية العملياتية وتطوير القدرات الدفاعية المشتركة، من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ البرامج والتدريبات المشتركة.
وأكدت وزارة الدفاع أن هذه الخطوة تسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة وباكستان، والتعاون المستمر في المجالات الدفاعية والعسكرية.