وزارة الداخلية السورية تحبط مخطّطاً تخريبياً في دمشق لخلية مرتبطة بـحزب الله!

السبت 11 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

في عملية أمنية استباقية، أعلنت وزارة الداخلية في سوريا إحباط مخطط تخريبي كان يستهدف إحدى الشخصيات الدينية في منطقة باب توما في العاصمة دمشق، بعد رصد تحركات مشبوهة ومتابعة استخباراتية دقيقة.

وأفادت الوزارة أن القوى الأمنية تمكّنت من توقيف خلية مؤلفة من 5 أشخاص، قالت إنها مرتبطة بـ”حزب الله”، كانت تخطط لتنفيذ عملية اغتيال عبر زرع عبوة ناسفة أمام منزل الشخصية المستهدفة في محيط الكنيسة المريمية.

وأوضحت أن الأجهزة المختصة كانت قد أوقفت في وقت سابق امرأة كانت تُحضّر لتنفيذ العملية، قبل أن تُستكمل التحقيقات التي قادت إلى تفكيك كامل الشبكة المرتبطة بالمخطط.

وأكدت أن إدارة مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق، نجحت في تحييد الخطر وتفكيك العبوة قبل انفجارها، من دون تسجيل أي إصابات أو أضرار، مشيرة إلى توقيف جميع أفراد الخلية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن عناصر الشبكة تلقّوا تدريبات عسكرية متخصصة خارج البلاد، شملت مهارات زرع العبوات الناسفة، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف كامل ملابسات القضية والجهات المرتبطة بها، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء المختص.

وشددت وزارة الداخلية على استمرار العمل الأمني لملاحقة أي نشاط يهدد الاستقرار، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، مع الالتزام بتطبيق القانون والحفاظ على السلم الأهلي.