ضبط قوارب مشتبهة بتهريب بشر وممنوعات

تمكنت مصلحة خفر السواحل، في المكلا حضرموت من ضبط قاربين تقليديين (جلبتين) كانا محمّلين بكميات كبيرة من الوقود المخزّن في أسطوانات بلاستيكية، في مخالفة واضحة للأنظمة والقوانين البحرية.
وقالت لمصلحة خفر السواحل في تصريح لمركز الاعلام الامني " اظهرت عملية الضبط، أن القاربين لا يحملان أي وثائق رسمية أو تسجيل قانوني، كما لم تكن على متنهما أي شباك أو معدات صيد أو أسماك".
واضافت "تبيّنت نتائج التحقيق الأولي تورط طاقم القاربين في أنشطة تهريب بشر وممنوعات، حيث تم التحفّظ عليهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".
واهابت مصلحة خفر السواحل، بجميع الصيادين في قطاعاتها الثلاثة (خليج عدن، البحر الأحمر، بحر العرب) الالتزام بتسجيل قواربهم واستخراج الوثائق الرسمية من أقرب مراكز خفر السواحل، وعدم الانخراط في أي أنشطة غير مشروعة، حفاظًا على سلامتهم وتعزيزًا لأمن واستقرار الملاحة البحرية.