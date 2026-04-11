المناطق المتوقع هطول أمطار غزيرة عليها يوم السبت

السبت 11 إبريل-نيسان 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 472

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية موجة مطيرة متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية على عدد من المحافظات خلال الساعات القادمة.

وقال المركز في نشرته التحذيرية، السبت، أن أمطار رعدية متفاوتة الشدة ستهطل على محافظات (صعدة، عمـران، صنعاء، المحويت، حجـة، ريمة، ذمار، إب، تعز، وسهل تهامـة).

وأشار المركز إلى هطول أمطار متفرقة يصحبها رعد احيانا على محافظات ( الضالع وغرب كل من "مارب، الجوف" ، مرتفعـات " لحج وأبـين " والسواحل الغربية).

وجدد المركز تحذيراته للسكان بتجنب التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد سقوط الأمطار.