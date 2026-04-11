تصعيد أمريكي جديد.. حاملة طائرات تتجه نحو الشرق الأوسط

في ظل أجواء مشحونة وتصاعد مستمر للتوتر في المنطقة، كثّفت الولايات المتحدة من تحركاتها العسكرية، في خطوة تعكس استعدادًا واضحًا لمواجهة أي سيناريوهات محتملة.
وكشفت تقارير إعلامية عن توجه حاملة الطائرات جورج دبليو بوش من المحيط الأطلسي إلى الشرق الأوسط، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية تشمل إرسال نحو 2000 جندي من الفرقة 82 المحمولة جوًا، إضافة إلى طائرات مقاتلة وهجومية.
وتأتي هذه التحركات في توقيت حساس، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.
في المقابل، اعتبرت طهران أن الوجود العسكري الأمريكي يمثل «مصدر فتنة» ويهدد استقرار دول المنطقة، في موقف يعكس استمرار حالة التوتر والتصعيد السياسي.
من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق مع إيران ما لم يحقق مصالحها أولًا، معربًا في الوقت ذاته عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى تفاهمات قد تخفف من حدة الأزمة.
وتبقى المنطقة أمام مرحلة دقيقة، في ظل تحركات عسكرية متسارعة ورسائل سياسية متبادلة، تفتح الباب أمام احتمالات متعددة خلال الفترة القادمة.