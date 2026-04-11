أسلحة صينية في الطريق إلى إيران؟.. تسريبات استخباراتية تثير القلق

السبت 11 إبريل-نيسان 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

كشفت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر مطلعة لشبكة CNN أن معلومات استخباراتية أمريكية تشير إلى استعداد الصين لإرسال أنظمة دفاع جوي متطورة إلى إيران خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة قد تعيد إشعال التوتر وسط محادثات التهدئة مع الولايات المتحدة.

وبحسب المصادر، فإن الشحنات المحتملة تتضمن صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف (MANPADS)، وهي أسلحة قادرة على تهديد الطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، ما يجعلها ذات تأثير كبير في أي مواجهة عسكرية محتملة.

وتشير المعلومات إلى أن بكين قد تلجأ إلى تمرير هذه الأسلحة عبر دول وسيطة لإخفاء مصدرها الحقيقي، في محاولة للحفاظ على موقفها المعلن كطرف يدعو إلى التهدئة، مع استمرار دعمها غير المباشر لطهران.

في المقابل، نفت الصين هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تقدم أسلحة لأي طرف في النزاع، ودعت واشنطن إلى التوقف عن “إثارة الضجيج الإعلامي” وتوجيه اتهامات غير مثبتة.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس، حيث يُخشى أن تستغل إيران فترة وقف إطلاق النار لإعادة بناء قدراتها العسكرية، خصوصًا في ظل علاقاتها الوثيقة مع كل من روسيا والصين، سواء في المجال العسكري أو الاقتصادي.

كما تزامنت هذه التسريبات مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إسقاط طائرة مقاتلة مؤخراً بصاروخ موجه حرارياً، ما يثير تساؤلات حول نوعية الأسلحة المستخدمة ومصدرها.

ويرى مراقبون أن أي دعم عسكري مباشر من الصين لإيران، إن ثبتت صحته، سيمثل تصعيدًا خطيرًا قد يعقّد مسار التهدئة، ويزيد من احتمالات عودة المواجهة في المنطقة، خاصة مع استمرار التنافس الدولي على النفوذ في الشرق الأوسط.