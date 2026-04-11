قرار للبنك المركزي اليمني برفع أسعار الفائدة على الودائع حراك دبلوماسي من عدن إلى الرياض.. مبعوث الأمم المتحدة يشدد على خفض التصعيد والدفع نحو عملية سياسية شاملة في اليمن المناطق المتوقع هطول أمطار غزيرة عليها يوم السبت تصعيد أمريكي جديد.. حاملة طائرات تتجه نحو الشرق الأوسط صدمة اقتصادية لترامب .. أكبر زيادة شهرية لسعر البنزين منذ 1967 بسبب حرب إيران أسلحة صينية في الطريق إلى إيران؟.. تسريبات استخباراتية تثير القلق صحيفة مشهور تكشف عن إصابة مجتبى خامنئي بجروح خطيرة بعد غارة في طهران أخطاء دوائية قد تقتلك بصمت.. طبيب يحذر من تشخيص خاطئ لانخفاض ضغط الدم تعرف على عادات غذائية خاطئة تظهر الكرش.. طبيب يحذر هؤلاء منها ليفربول يواجه صيفاً ساخناً لتعويض جناحه الأسطوري.. رحيل صلاح يضع ليفربول أمام معضلة المئة مليون
نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر وصفتها بالمقربة من الدائرة الداخلية للزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، أنه لا يزال في مرحلة التعافي من إصابات وصفت بالحادة، تعرض لها إثر غارة جوية استهدفت مجمع الزعيم الأعلى في وسط طهران.
وبحسب المصادر، فإن الهجوم الذي أودى بحياة والده علي خامنئي، تسبب في تشوهات واضحة في وجه مجتبى، إضافة إلى إصابات بالغة في إحدى ساقيه أو كلتيهما، ما استدعى خضوعه لعلاج مكثف.
ولم تصدر حتى الآن أي تأكيدات رسمية من الجهات الإيرانية بشأن طبيعة هذه الإصابات أو مدى خطورتها، في ظل استمرار التكتم حول تداعيات الهجوم الذي استهدف أعلى هرم السلطة في البلاد.