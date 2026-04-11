صحيفة مشهور تكشف عن إصابة مجتبى خامنئي بجروح خطيرة بعد غارة في طهران

السبت 11 إبريل-نيسان 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 516

نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر وصفتها بالمقربة من الدائرة الداخلية للزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، أنه لا يزال في مرحلة التعافي من إصابات وصفت بالحادة، تعرض لها إثر غارة جوية استهدفت مجمع الزعيم الأعلى في وسط طهران.

وبحسب المصادر، فإن الهجوم الذي أودى بحياة والده علي خامنئي، تسبب في تشوهات واضحة في وجه مجتبى، إضافة إلى إصابات بالغة في إحدى ساقيه أو كلتيهما، ما استدعى خضوعه لعلاج مكثف.

ولم تصدر حتى الآن أي تأكيدات رسمية من الجهات الإيرانية بشأن طبيعة هذه الإصابات أو مدى خطورتها، في ظل استمرار التكتم حول تداعيات الهجوم الذي استهدف أعلى هرم السلطة في البلاد.