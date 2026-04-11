تعرف على عادات غذائية خاطئة تظهر الكرش.. طبيب يحذر هؤلاء منها

يعاني كثير من الأشخاص من بروز الكرش رغم عدم تناول كميات كبيرة من الطعام، ما يثير التساؤل حول الأسباب الحقيقية وراء تراكم الدهون في منطقة البطن، وهل يرتبط الأمر بعادات غذائية يومية قد لا ينتبه لها البعض.
وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" أبرز العادات الغذائية الخاطئة التي تؤدي إلى بروز الكرش، وفقًا لما ذكره الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.
ما أسباب بروز الكرش المرتبطة بالغذاء؟
يشير حسين إلى أن تراكم الدهون في منطقة البطن لا يعتمد فقط على كمية الطعام، بل يرتبط بشكل كبير بنوعيته والعادات الغذائية اليومية، مؤكدًا أن بعض الأطعمة والمشروبات تساهم بشكل مباشر في زيادة الدهون الحشوية.
ويضيف أن الاستمرار على هذه العادات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، إلى جانب زيادة الوزن بشكل ملحوظ.
عادات غذائية خاطئة تبروز الكرشيوضح استشاري أمراض القلب أن هناك عادات غذائية شائعة تؤدي إلى بروز الكرش، من أبرزها:
1- الإفراط في السكرياتتناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر يؤدي إلى زيادة تخزين الدهون، خاصة في منطقة البطن.
2- تناول الدهون المتحولةالموجودة في الوجبات السريعة والمقليات، حيث تساهم في زيادة الدهون الضارة بالجسم.
3- قلة تناول البروتيننقص البروتين في النظام الغذائي يقلل الشعور بالشبع، ما يؤدي إلى تناول كميات أكبر من الطعام.
4- نقص الأليافالألياف تساعد على تحسين الهضم والشعور بالامتلاء، وغيابها يساهم في تراكم الدهون.
5- الإكثار من العصائر المحلاةحتى العصائر قد تسبب زيادة الوزن إذا كانت تحتوي على سكر مضاف ويتم تناولها بكثرة.
كيف يمكن تقليل بروز الكرش؟يشدد حسين على أن التخلص من الكرش يبدأ بتعديل العادات الغذائية، من خلال:
تقليل السكريات والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة.
تجنب الوجبات السريعة والدهون المتحولة.
زيادة تناول البروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون والبقوليات.
الإكثار من الخضروات الغنية بالألياف.
ممارسة النشاط البدني بانتظام.
ويؤكد استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية أن بروز الكرش ليس مجرد مشكلة شكلية، بل مؤشر على زيادة الدهون الخطرة بالجسم، لذلك فإن تعديل نمط الحياة هو الخطوة الأساسية للحفاظ على صحة القلب والوزن