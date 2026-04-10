ليفربول يواجه صيفاً ساخناً لتعويض جناحه الأسطوري.. رحيل صلاح يضع ليفربول أمام معضلة المئة مليون الشحر تحتفي بمرور 30 عاماً على مشروع الزواج الجماعي.. تزويج 200 عريس وعروس في حضرموت اجتماع مشترك في مأرب يبحث معالجة أوضاع الكهرباء.. ودعوة للمواطنين لترشيد الاستهلاك صحيفة الجيش 26 سبتمبر: الحسم العسكري هو الممر الإجباري للسلام وأوهام الهدن تمنح الحوثي فرصة للقتل والنهب المنظمة الدولية للهجرة: موجات بشرية من مهاجري أفريقيا لا توقفها الأزمات نحو اليمن الضاحية الجنوبية تودّع أحد أبرز قادة الحزب.. اغتيال ثالث قائد رفيع من حزب الله عاجل: تصفية 100 قيادي من قيادات حزب الله بضربة إسرائيلية واحدة ... فضيحة قاتلة رئيس المجلس الرئاسي: انخراط الحوثيين في الدفاع عن طهران يكشف تبعيتهم الكاملة وزير الدفاع يلتقي قيادات المقاومة الشعبية ويشدد على توحيد الجهود لاستعادة الدولة عبدالملك الحوثي يجدد ولاءه لإيران ويكشف تنسيق الحرس الثوري مع مليشياته في اليمن ويلوح بتصعيد عسكري دعماً للبنان
مع إعلان النجم المصري محمد صلاح رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الحالي، يواجه النادي تحديًا كبيرًا في إيجاد بديل له بعد مسيرة امتدت لتسع سنوات.
يبرز اسم يان ديوماندي، جناح لايبزيج، كمرشح قوي لخلافة صلاح، الذي سيغادر قبل عام من نهاية عقده دون عائد مالي للنادي، مع توفير راتبه المرتفع. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ديوماندي ضمن اهتمامات ليفربول، لكن مطالب لايبزيج البالغة 100 مليون يورو تمثل عقبة رئيسية أمام النادي الإنجليزي وأندية أخرى راغبة في ضم اللاعب.
ديوماندي يجذب اهتمام أندية عملاقة مثل مانشستر يونايتد، آرسنال، توتنهام، تشيلسي، باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ، لكن ليفربول يرى فيه خيارًا مثاليًا لحاجة الفريق الماسة لجناح يتمتع بالسرعة والمهارة في المراوغة وقادر على اختراق الدفاعات المتكتلة.
بالإضافة إلى ديوماندي، يضع ليفربول ستة لاعبين آخرين ضمن قائمته لتعويض رحيل صلاح. يشمل هؤلاء اللاعبين يانكوبا مينتيه من برايتون، بازومانا توريه من هوفنهايم، فرانشيسكو كونسيساو من يوفنتوس، أنتوني جوردون من نيوكاسل، برادلي باركولا من باريس سان جيرمان، ورودريجو من ريال مدريد.
من المتوقع أن يشارك المدرب الجديد آرني سلوت بشكل فعال في المناقشات المتعلقة بتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليضع بصمته على مستقبل النادي.