ليفربول يواجه صيفاً ساخناً لتعويض جناحه الأسطوري.. رحيل صلاح يضع ليفربول أمام معضلة المئة مليون

الجمعة 10 إبريل-نيسان 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

مع إعلان النجم المصري محمد صلاح رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الحالي، يواجه النادي تحديًا كبيرًا في إيجاد بديل له بعد مسيرة امتدت لتسع سنوات.

يبرز اسم يان ديوماندي، جناح لايبزيج، كمرشح قوي لخلافة صلاح، الذي سيغادر قبل عام من نهاية عقده دون عائد مالي للنادي، مع توفير راتبه المرتفع. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ديوماندي ضمن اهتمامات ليفربول، لكن مطالب لايبزيج البالغة 100 مليون يورو تمثل عقبة رئيسية أمام النادي الإنجليزي وأندية أخرى راغبة في ضم اللاعب.

ديوماندي يجذب اهتمام أندية عملاقة مثل مانشستر يونايتد، آرسنال، توتنهام، تشيلسي، باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ، لكن ليفربول يرى فيه خيارًا مثاليًا لحاجة الفريق الماسة لجناح يتمتع بالسرعة والمهارة في المراوغة وقادر على اختراق الدفاعات المتكتلة.

بالإضافة إلى ديوماندي، يضع ليفربول ستة لاعبين آخرين ضمن قائمته لتعويض رحيل صلاح. يشمل هؤلاء اللاعبين يانكوبا مينتيه من برايتون، بازومانا توريه من هوفنهايم، فرانشيسكو كونسيساو من يوفنتوس، أنتوني جوردون من نيوكاسل، برادلي باركولا من باريس سان جيرمان، ورودريجو من ريال مدريد.

من المتوقع أن يشارك المدرب الجديد آرني سلوت بشكل فعال في المناقشات المتعلقة بتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليضع بصمته على مستقبل النادي.