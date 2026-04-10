الشحر تحتفي بمرور 30 عاماً على مشروع الزواج الجماعي.. تزويج 200 عريس وعروس في حضرموت

الجمعة 10 إبريل-نيسان 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 474

احتفلت مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، بالذكرى الثلاثين لمشروع الزواج الجماعي الخيري السنوي، الذي يُعد من أبرز المبادرات المجتمعية الرائدة في اليمن، وذلك بتزويج 200 عريس وعروس، ضمن مسيرة خيرية متواصلة أثمرت منذ انطلاقها عن تزويج 9432 عريساً وعروساً.

ويُنظَّم المشروع سنوياً خلال شهر شوال، بتنفيذ مؤسسة ود لتزويج الشباب، وبرعاية كريمة – للعام السادس على التوالي – من مؤسسة وقف للأعمال الخيرية والإنسانية، بتمويل من دولة الكويت بدعم الشيخ فهد بن جلوي العتيبي، وبمساهمة عدد من مؤسسات ورجال الخير في حضرموت.

وامتدت فعاليات الاحتفاء بهذه المناسبة على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء 19–20 شوال 1447هـ، الموافق 7–8 أبريل 2026م، حيث انطلقت عصر الثلاثاء بحفل ترفيهي أحياه النجم المتألق عبدالله الحوري (مرزوق)، تخللته فقرات تفاعلية وسحوبات وجوائز للجمهور.

وفي اليوم التالي، احتضن جامع الرحمة بمدينة الشحر مراسم عقد النكاح، التي استُهلت بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، أعقبتها كلمات رسمية أكدت أهمية المشروع في دعم الشباب وتيسير الزواج، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وأكد رئيس اللجنة العليا للمشروع الشيخ أحمد بن علي برعود، في كلمته، أن المشروع يمثل “بذرة خير ممتدة منذ ثلاثة عقود”، مشيراً إلى نجاحه في تحقيق أحلام آلاف الشباب ومساعدتهم على بناء أسر مستقرة.

كما عبّر مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمديرية الأستاذ محمد علي عيديد عن دعم السلطة المحلية لمثل هذه المبادرات المجتمعية النوعية، وألقى الشيخ د. عبدالله بن محمد اليزيدي كلمة العلماء وجه خلالها جملة من النصائح والإرشادات للعرسان، فيما نقل رئيس مؤسسة وقف للأعمال الخيرية و الإنسانية الشيخ عادل خميس بن سرور تهاني راعي المشروع ، مؤكداً استمرار دعم المؤسسة لهذا العمل الخيري لما له من أثر إيجابي في تحصين الشباب وتخفيف أعباء الزواج.

وشهدت مراسم العقد إلقاء خطبة النكاح، أعقبها مباشرة المأذونين إجراء عقود الزواج في أجواء إيمانية مهيبة، تلتها زفة العرسان وتبادل التهاني في ساحة الجامع وسط حضور جماهيري كبير.

وتواصلت الأفراح مساءً بإقامة الحفل الرجالي العام في الساحة العامة، حيث استُقبل العرسان بزفة احتفالية إلى منصة الحفل، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.

وتنوعت فقرات الحفل بين التلاوات القرآنية والقصائد والأناشيد والعروض المسرحية الهادفة، بمشاركة نخبة من نجوم المسرح والإنشاد في مدينة الشحر، إلى جانب تقديم الهدايا والسحوبات للعرسان والجمهور.

كما شهدت المناسبة لفتة وفاء بتكريم عدد من مؤسسي المشروع وداعميه وأعضاء اللجان التنفيذية المتطوعة، تقديراً لجهودهم في استمرارية هذا العمل الخيري.

وحضر الفعاليات عدد من المسؤولين والمشايخ والشخصيات الاجتماعية، يتقدمهم مدير عام مديرية الشحر الاستاذ عادل باعكابه، اللواء فهمي حاج محروس مدير أمن حضرموت السابق، مدير مكتب الأوقاف بالشحر الشيخ حاج بن عروة، مدير مكتب الثقاقة بالمديرية الاستاذ عبده سالم كليواش، وأعضاء اللجنة العليا للمشروع، إلى جانب جمع غفير من المواطنين الذين توافدوا من مختلف مناطق حضرموت لمشاركة العرسان فرحتهم.

واختُتمت الفعاليات بمواكب فرائحية لدخلة العرسان، وسط أجواء مفعمة بالبهجة والدعوات بحياة زوجية سعيدة، ليؤكد المشروع في عامه الثلاثين حضوره الراسخ كأحد أنجح المبادرات المجتمعية التي تسهم في بناء الأسرة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.