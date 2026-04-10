اجتماع مشترك في مأرب يبحث معالجة أوضاع الكهرباء.. ودعوة للمواطنين لترشيد الاستهلاك

الجمعة 10 إبريل-نيسان 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

دعت السلطة المحلية في محافظة مأرب، الخميس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الهدر، في ظل ضغوط متزايدة على الخدمة مع ارتفاع الطلب ودخول فصل الصيف.

وجاءت الدعوة خلال اجتماع مشترك ترأسته السلطة المحلية وضم إدارة ومهندسي المحطة الغازية، إلى جانب إدارة ومهندسي فرع المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة، لمناقشة الوضع الراهن للخدمة وسبل تحسينها.

وقال مصدر مسؤول في السلطة المحلية إن الاجتماع أقر حزمة من المعالجات والإجراءات الفنية الهادفة إلى رفع كفاءة التوليد وتحسين استقرار التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي استجابة لزيادة الأحمال خلال الفترة الحالية.

وأضاف المصدر أن الإجراءات المتخذة من المتوقع أن تسهم في إعادة خدمة الكهرباء إلى مستوياتها السابقة خلال الأسبوع المقبل، في حال استقرار الظروف التشغيلية.

وأشار إلى إقرار تدابير إضافية لتحسين الخدمة في مناطق مديريتي حريب وعين خلال الأيام القادمة، ضمن خطة لمعالجة الاختلالات الفنية وتعزيز استمرارية الإمداد الكهربائي.

وأكد المصدر أن استقرار الخدمة يعتمد بشكل كبير على التزام المستهلكين بترشيد الاستخدام، إلى جانب تنفيذ المعالجات الفنية، في ظل محدودية الموارد والقدرات التشغيلية المتاحة.