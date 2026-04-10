المنظمة الدولية للهجرة: موجات بشرية من مهاجري أفريقيا لا توقفها الأزمات نحو اليمن

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن وصول أكثر من 17 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن خلال شهر مارس 2026، في استمرار لتدفق المهاجرين، غم التحديات الأمنية والإنسانية.
وبحسب تقرير صادر عن المنظمة، رصدت فرقها دخول 17,027 مهاجرًا خلال الشهر الماضي، معظمهم من الجنسية الإثيوبية، حيث يسعى غالبية الوافدين إلى العبور نحو السعودية بحثًا عن فرص اقتصادية أفضل.
وسجلت أعداد الوافدين انخفاضًا بنسبة 12% مقارنة بشهر فبراير، الذي بلغ فيه عدد المهاجرين 19,337 شخصًا، في تراجع طفيف يعكس استمرار التدفق بوتيرة مرتفعة.
وكانت المنظمة قد أفادت في تقرير سابق أن شهر فبراير شهد بدوره انخفاضًا بنسبة 9% مقارنة بشهر يناير، الذي سجل 21,050 مهاجرًا.
وتوضح البيانات أن جيبوتي تمثل نقطة الانطلاق الرئيسية لغالبية المهاجرين، بنسبة 71%، تليها الصومال بنسبة 28%، فيما سجلت نسبة محدودة من القادمين عبر سلطنة عُمان.
كما أعادت السلطات العُمانية خلال الفترة ذاتها مئات المهاجرين إلى الأراضي اليمنية.