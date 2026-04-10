الضاحية الجنوبية تودّع أحد أبرز قادة الحزب.. اغتيال ثالث قائد رفيع من حزب الله

الجمعة 10 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - جنوبية

أكدت مصادر ميدانية وعائلية اليوم الجمعة، التعرف على جثمان القيادي العسكري الرفيع في حزب الله، الحاج محمد فضل صبوري (المعروف بلقبه الحركي أبو مصطفى)، والذي قُتل في موجة القصف الإسرائيلي العنيف التي استهدفت العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية قبل يومين.

وبإعلان استشهاده، يرتفع عدد القادة العسكريين الوازنين الذين تأكد اغتيالهم في تلك «الموجة الضخمة» يوم الأربعاء إلى ثلاثة قادة.

من هو أبو مصطفي صبوري أو محمد فضل صبوري؟

جاء التأكيد الأول لمقتل صبوري عبر عائلته، حيث نشر ابنه، مهدي صبوري، منشوراً على حسابه في منصة «إنستغرام»، نعى فيه والده بكلمات مقتضبة قائلاً: «أبي مبعث افتخاري»، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعاً في الأوساط المقربة من الحزب.

من جانبها، نعت صفحات ومجموعات إخبارية رديفة للحزب صبوري بلقب «القائد الكبير»، وهو المصطلح الذي يُستخدم للإشارة إلى الكوادر العسكرية ذات الخبرة الطويلة والمسؤوليات الميدانية الواسعة، دون الكشف عن طبيعة المهام المحددة التي كان يشغلها ضمن الهيكل التنظيمي.

يُعتبر محمد فضل صبوري القائد الثالث الذي يتم تأكيد مقتله في هجوم الثامن من نيسان، لينضم إلى قائمة «القادة الكبار» الذين سقطوا في ذات اليوم، وهم:

وشُيع جثمان «أبو مصطفى صبوري» ظهر اليوم الجمعة في روضة الزهراء – منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور كادر بشري من بيئة المقاومة. ويعد اختيار روضة الزهراء، التي تضم رفات العديد من كبار قادة الحزب، دلالة إضافية على المكانة التي كان يشغلها صبوري داخل حزب الله.

ونشرت صفحة «خدّام الأبرار» التي تعرف إنها «مغشل شهداء المقاومة الإسلامية»، مشاهد للحظة تكفين صبوري.