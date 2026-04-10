عاجل: تصفية 100 قيادي من قيادات حزب الله بضربة إسرائيلية واحدة ... فضيحة قاتلة

الجمعة 10 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أفادت مصادر إسرائيلية لقناة “العربية” أن جهاز الموساد تمكّن من تعقب عنوان IP لأحد قادة حزب الله في بيروت، خلال اجتماع عُقد عبر تطبيق “زووم”. وبحسب هذه المعلومات، أدى التتبع إلى تحديد مواقع نحو 100 عنصر في الوقت نفسه، قبل أن ينفذ الجيش الإسرائيلي هجوماً متزامناً استهدفهم خلال نحو عشر دقائق فقط. وتأتي هذه الرواية في سياق الضربة الواسعة التي نُفذت يوم الأربعاء، والتي استهدفت عشرات المواقع في مناطق مختلفة من لبنان.

إلى ذلك موقع "معاريف" ان المعلومات التي تحصل عليها الجيش الإسرائيلي لا تكمن في دقتها، بل في ما تكشفه عن طبيعة العملية نفسها، إذ تم استهداف 100 موقع قيادي في ثلاث مناطق رئيسية: الضاحية الجنوبية لبيروت، البقاع، وجنوب لبنان، ضمن نافذة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق.

وأوضح الموقع أن الأهداف شملت مقار استخباراتية، بنى صاروخية، مواقع تابعة لقوة "الرضوان"، ووحدة تشغيل الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله، وهي معطيات أكدها الجيش الإسرائيلي، فيما يبقى السؤال الأساسي: كيف تم تحديد هذه الأهداف في اللحظة نفسها؟

وعلق الموقع ساخرا " أن ما حصل يعكس تفوقًا استخباراتيًا، وليس فقط جويًا، معتبرًا أن "ضرب 100 هدف بالتتابع يعني سيطرة جوية، لكن ضربها خلال 10 دقائق يعني سيطرة استخباراتية".