وزير الدفاع يلتقي قيادات المقاومة الشعبية ويشدد على توحيد الجهود لاستعادة الدولة

الخميس 09 إبريل-نيسان 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عقد وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي، اليوم، لقاءً موسعاً بقيادات المقاومة الشعبية في محافظات صنعاء وعمران وصعدة، لمناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية، وتعزيز الجاهزية لاستعادة الدولة.

وفي مستهل اللقاء، نقل وزير الدفاع تحايا القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس، والحكومة..مثمناً الدور الوطني لعضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، وجهوده في دعم المقاومة الشعبية التي هبت منذ اللحظة الأولى للمعركة.

وأشاد وزير الدفاع بالأدوار البطولية والجهود الكبيرة التي تضطلع به المقاومة الشعبية في المعركة الوطنية..مشيراً إلى أنها مثلت ركيزة أساسية في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية منذ اللحظات الأولى..مؤكداً أن تضحياتها كانت ولا تزال محل تقدير القيادة السياسية والعسكرية.

وأكد وزير الدفاع، أن المرحلة الراهنة تشهد تحولاً غير مسبوق لتوحيد الجهود، حيث باتت جميع التشكيلات العسكرية تحت قيادة واحدة وقرار موحد، الأمر الذي يعزز من فرص تحقيق النصر..داعياً إلى رص الصفوف وتكاتف الجميع لاستكمال التحرير بمشاركة كافة القوى الوطنية الفاعلة.

وأشار الفريق العقيلي، إلى أن العلاقة مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تطورت إلى مرحلة الشراكة الكاملة..معبراً عن شكره وتقديره للمملكة قيادة وحكومة وشعباً على مواقفهم الأخوية الداعمة لليمن.

ولفت وزير الدفاع، إلى التطور الكبير الذي شهدته القوات المسلحة في محافظة مأرب على مستوى التدريب والتخطيط والإعداد..مؤكداً أنها تمثل ركيزة أساسية في المعركة الوطنية واستعادة العاصمة صنعاء.

وقال " أن وزارة الدفاع تعمل على توفير احتياجات ومتطلبات الجيش والمقاومة الشعبية ومعالجة الاشكالات بما يسهم في تطوير وبناء المؤسسة العسكرية".. مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تحمل ملامح وضع جديد يتطلب تكاتف جهود الجميع لتحقيق الامن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.

من جانبهم، جددت قيادات المقاومة الشعبية في محافظات صنعاء وعمران وصعدة عهدها للقيادة العسكرية بمواصلة إسناد الجيش حتى تحقيق النصر واستعادة الدولة.

وقال عضو مجلس النواب، رئيس مجلس المقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء، منصور الحنق "إن مجالس المقاومة ستظل وفية لكل التضحيات التي بذلها أبناء الشعب في المعركة الوطنية ضد مليشيات الحوثي الإرهابية".. مثمناً اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بالمقاومة الشعبية.