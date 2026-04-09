عبدالملك الحوثي يجدد ولاءه لإيران ويكشف تنسيق الحرس الثوري مع مليشياته في اليمن ويلوح بتصعيد عسكري دعماً للبنان

الخميس 09 إبريل-نيسان 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 284

جدد زعيم المليشيات الحوثية في اليمن، عبدالملك الحوثي، ولاءه وتبعيته لإيران واصطفافه في خدمة المحور الإيراني في المنطقة، حيث قال، اليوم إن العمليات العسكرية التي تنفذها قواته تمضي في “مسار تصاعدي”، مؤكدًا أنها تتضمن “مفاجآت وخيارات مؤثرة” تتناسب مع متطلبات مراحل التصعيد.

وأوضح الحوثي، في خطاب متلفز مساء الخميس تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة، كشف فيه عن تنسيق الحرس الثوري الإيراني مع مليشياته في اليمن، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية “تجري ضمن ما أسماه خطة مدروسة تأخذ بعين الاعتبار مختلف السيناريوهات الزمنية للعدوان”، في إشارة إلى استمرار المواجهات وتطورها وفق معطيات المرحلة.

كما حذّر، في خطابه، من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان قد يؤدي إلى عودة المعركة بكاملها، مشددًا على أن ما وصفه بـ“محاولات ضرب معادلة وحدة الساحات” لن ينجح.

وأضاف أن الموقفين الإسرائيلي والأمريكي “يسعيان إلى عزل الجبهات والاستفراد بكل بلد على حدة”، معتبرًا أن وقف العمليات العسكرية على لبنان وبقية ما يُعرف بجبهات “المحور” يمثل شرطًا أساسيًا لأي تهدئة محتملة.

وأشار الحوثي إلى أن توقف الجولة الحالية من المواجهات “لا يعني نهاية الصراع”، بل “الاستعداد لجولات قادمة حتمية”، لافتًا إلى أن التطورات لا تزال “قيد التقييم” في ضوء ما قد تسفر عنه المفاوضات المرتقبة.