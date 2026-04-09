اختراق طبي.. حقنة ثورية واحدة قد تقضي نهائيا على السكري

يستعد علماء لتجربة علاج ثوري لمرض السكري من النوع الأول يُعطى لمرة واحدة ويُدعى "KRIYA-839". يهدف العلاج لتحويل عضلات المريض إلى مصانع طبيعية تنتج الأنسولين وتنظم السكر في الدم، مما قد يلغي أو يقلل الاعتماد على الحقن اليومية مدى الحياة.

يعمل العلاج من خلال حقنة في الفخد تُدخل تعليمات جينية مؤقتة (دون تغيير الحمض النووي) تحفز خلايا العضلات على إنتاج الأنسولين. أظهرت دراسات حيوانية أولية فعالية استمرت حتى أربع سنوات.

ستشمل التجربة البشرية الأولى بالغين يعانون من سوء التحكم في السكر. سيتلقى المشاركون الحقن ويتوقع اكتمال المفعول خلال 2-3 أشهر. وسيخضعون لفترة قصيرة من "تعديل المناعة" لضمان نجاح العلاج.

يؤكد الخبراء أن العلاج لا يزال في مراحله المبكرة، وأسئلة حول كمية الإنتاج ومدة التأثير تحتاج لإجابات. ومع ذلك، يرى الدكتور بارثا كار من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أن النهج "واعد للغاية" وقد يكون "علاجاً وظيفياً"، وأن تقليل الاعتماد على الأنسولين سيكون إنجازاً كبيراً.

إذا نجحت التجارب، قد تحدث هذه الطريقة تحولاً جذرياً في إدارة المرض من مراقبة يومية مستمرة إلى تدخل واحد طويل الأمد.