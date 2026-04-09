من هو السكرتير الشخصي لأمين حزب الله الذي اغتالته إسرائيل؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، اغتيال "السكرتير الشخصي" للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، في إحدى الغارات على العاصمة اللبنانية أمس الأربعاء.
ولم يُحدّد الجيش مكان الاغتيال، لكن حزب الله أكد عملية الإغتيال، في بيان نعي.
الجيش الإسرائيلي قال في بيان: "هاجم جيش الدفاع وقضى أمس الأربعاء في بيروت على المدعو علي يوسف حرشي السكرتير الشخصي للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم".
ووصف الجيش الإسرائيلي حرشي بأنّه "ابن شقيق قاسم، وكان مُقربّا ومستشارًا شخصيًا له، مشيرًا إلى أنّه لعب دورًا مركزيًا في إدارة مكتبه وتأمينه.