مكتب التربية بمحافظة مأرب يدشن توزيع مستلزمات رياضية لـ179 مدرسة بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم

شّن مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة مأرب، اليوم، توزيع المستلزمات الرياضية لـ(179) مدرسة للبنين والبنات في مختلف مديريات المحافظة، والمقدمة من مكتب التربية بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وخلال التدشين في مدرستي الميثاق للبنين وبلقيس للبنات بمديرية مدينة مأرب، أكد مدير التعليم العام بمكتب التربية، أحمد العبادي، أن الاهتمام بالنشء والشباب وتوعيتهم بالمفاهيم والقيم الوطنية يمثل أمانة يجب الوفاء بها من قبل جميع المكاتب وفروعها في المديريات، بهدف حمايتهم من الضياع والانحراف أو الوقوع فريسة للتعبئة الخاطئة التي تخدم أجندات تدميرية للوطن والمجتمع اليمني.
وأشار إلى أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب التربية سيظلان داعمين لإقامة المشاريع والأنشطة الرياضية، التي تمثل للشباب متنفسًا يسهم في تنمية مواهبهم، ويحميهم نفسيًا وجسديًا من الأفكار والمشاريع الهدامة.
من جانبه، أكد مدير إدارة الأنشطة المدرسية بمكتب التربية، إبراهيم الجرادي، أهمية هذا الدعم الرياضي، الذي يسهم في تفعيل الحصص البدنية في مدارس المحافظة، مشددًا على أهمية اللياقة البدنية لصحة الطلاب، باعتبارها جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية.