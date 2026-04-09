الشيخ حميد الأحمر: الاعتداءات الإيرانية على الخليج تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار

أدان الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر، عضو مجلس النواب، ورئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دول الخليج والأردن، معتبرًا إياها انتهاكًا صريحًا لسيادة الدول المجاورة لإيران، وتصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، ويقوض وحدة الصف الإسلامي، لا سيما في ظل استهداف بنى تحتية ومناطق مدنية.
وأشار الشيخ حميد الأحمر، إلى أن هذه الاعتداءات تأتي رغم علم النظام في إيران بأن دول المنطقة كانت ولا تزال معارضة لشن الهجمات الأمريكية «الإسرائيلية» عليها..
داعيا الدول العربية إلى وحدة الصف وتنسيق رؤية مشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية، ومعالجة تداعيات الحرب بحكمة وبحزم.
كما أشاد الشيخ حميد الأحمر بمواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة قطر والكويت المساندة لفلسطين وقضيتها العادلة.
واستنكر الشيخ الأحمر الصمت العربي والإسلامي إزاء إغلاق المسجد الأقـصى وقانون إعـدام الأسرى الفلسطينيين من قبل الإحتلال الذي يستغل الحـرب في الخليج لتمرير جرائم الإبـادة والتنكيل بحق الفلسطينيين الصامدين في الأراضي المحتلة.