بيان لمبعوث الأمم المتحدة في ختام زيارته إلى عدن

الخميس 09 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 595

اختتم المبعوث الأممي الخاص الى اليمن اليوم الخميس، هانس غروندبرغ، زيارة إلى عدن، حيث التقى بكبار المسؤولين في الحكومة اليمنية لمناقشة تداعيات التطورات الإقليمية والوطنية الأخيرة على آفاق السلام في اليمن، وأولويات المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية/الأمنية ضمن عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، وفق بيان لمكتبه.

والتقى المبعوث الأممي بعضو مجلس القيادة الرئاسي محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية شائع الزنداني.

وتركّزت المناقشات على التصعيد الإقليمي وتأثيره على اليمن، وكذلك على التطورات الداخلية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المحافظات الجنوبية. كما استعرض المبعوث آخر مستجدات المفاوضات الجارية بشأن المحتجزين على خلفية النزاع.

وبحسب البيان، شكّلت الأولويات الإقتصادية للحكومة ، بما في ذلك اعتماد ميزانية عام 2026 والخطة الاستراتيجية، محور مناقشات المبعوث مع وزير المالية مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن محمد بامقاء. وركزت الاجتماعات على الاستقرار المالي، بما يشمل أولويات الإيرادات والموازنة، فضلاً عن الدفع نحو استئناف إنتاج وتصدير الوقود لدعم التعافي الاقتصادي.

كما تناول اجتماع المبعوث مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة عهد جعسوس أهمية المشاركة الشاملة، بما في ذلك المشاركة الفاعلة للمرأة في عمليات صنع القرار السياسي والعام، إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة والحاجة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية. كما التقى المبعوث بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، حيث تناولت المناقشات تدابير تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياق المالي الأوسع، بما في ذلك التحديات النقدية وفرص دفع الإصلاحات.

وفي لقائه مع وزير الدولة ومحافظ عدن عبد الرحمن شيخ، ناقش المبعوث الأممي الديناميكيات المحلية والجهود الجارية لدعم الاستقرار وتحسين تقديم الخدمات في المحافظة.

كما التقى بعدد من ممثلي المجتمع المدني والإعلام وذلك في إطار جهود المكتب لتعزيز الشمولية.

وجاء في ختام البيان: ''وفي جميع لقاءاته، شدد المبعوث الأممي على أهمية تجنيب اليمن الانجرار إلى التصعيد الإقليمي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على مساحة لعملية سياسية يمنية جامعة بقيادة يمنية وبرعاية الأمم المتحدة''.