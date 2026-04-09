اغتيال غامض في بيروت.. إسرائيل تعلن استهداف قيادي بارز في حزب الله

الخميس 09 إبريل-نيسان 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، تنفيذ عملية اغتيال استهدفت مساعد الأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم، وذلك خلال غارة جوية نُفذت في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح متحدث باسم الجيش، في منشور عبر منصة "إكس"، أن العملية أسفرت عن اغتيال يوسف حرشي، السكرتير الشخصي للأمين العام للحزب، في ضربة ليلية استهدفت موقعًا داخل المدينة.

وتأتي هذه العملية في سياق تصعيد متواصل بين إسرائيل وحزب الله، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية، خاصة مع تزايد وتيرة الضربات المتبادلة خلال الأيام الأخيرة.