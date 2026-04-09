اغتيال غامض في بيروت.. إسرائيل تعلن استهداف قيادي بارز في حزب الله

وزير الدفاع يلتقي قيادات المقاومة الشعبية ويشدد على توحيد الجهود لاستعادة الدولة عبدالملك الحوثي يجدد ولاءه لإيران ويكشف تنسيق الحرس الثوري مع مليشياته في اليمن ويلوح بتصعيد عسكري دعماً للبنان اختراق طبي.. حقنة ثورية واحدة قد تقضي نهائيا على السكري تقارير تركية: عملية إنقاذ الطيارين الأمريكان كانت غطاءً لمهمة نووية داخل إيران باءت بالفشل على وقع طبول الحرب بالمنطقة.. أردوغان يدشّن أول صاروخ فرط صوتي تركي ويعلن دور بلاده في النظام الدولي الجديد من هو السكرتير الشخصي لأمين حزب الله الذي اغتالته إسرائيل؟ مكتب التربية بمحافظة مأرب يدشن توزيع مستلزمات رياضية لـ179 مدرسة بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم مجلس القيادة اليمني يعقد اجتماعا بحضور جميع أعضائه الشيخ حميد الأحمر: الاعتداءات الإيرانية على الخليج تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار بيان لمبعوث الأمم المتحدة في ختام زيارته إلى عدن
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، تنفيذ عملية اغتيال استهدفت مساعد الأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم، وذلك خلال غارة جوية نُفذت في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأوضح متحدث باسم الجيش، في منشور عبر منصة "إكس"، أن العملية أسفرت عن اغتيال يوسف حرشي، السكرتير الشخصي للأمين العام للحزب، في ضربة ليلية استهدفت موقعًا داخل المدينة.
وتأتي هذه العملية في سياق تصعيد متواصل بين إسرائيل وحزب الله، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية، خاصة مع تزايد وتيرة الضربات المتبادلة خلال الأيام الأخيرة.