الذهب يتهاوى بأكثر من 10% منذ اندلاع الحرب على إيران.. والتضخم يربك الأسواق

الخميس 09 إبريل-نيسان 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

شهدت أسعار الذهب تراجعاً لافتاً، حيث فقد المعدن الأصفر أكثر من 10% من قيمته منذ بداية الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف من التضخم وتشديد السياسة النقدية.

وبحسب بيانات التداول، سجل الذهب انخفاضاً طفيفاً في المعاملات الفورية، ليستقر عند نحو 4714 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو إلى قرابة 4737 دولاراً.

ولم تقتصر الخسائر على الذهب، إذ انخفضت أسعار الفضة والبلاتين بنسب متفاوتة، بينما خالف البلاديوم الاتجاه وحقق ارتفاعاً محدوداً.

ويأتي هذا التراجع في وقت تتصاعد فيه وتيرة الهجمات الإسرائيلية على لبنان، وسط تهديدات إيرانية بالرد، ما يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، ويدفع المستثمرين إلى الحذر.

في المقابل، ساهم ارتفاع أسعار الطاقة في تعزيز المخاوف التضخمية، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال اللجوء لرفع الفائدة لكبح التضخم الذي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف.

وتترقب الأسواق حالياً صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، أبرزها نفقات الاستهلاك وطلبات إعانة البطالة، بحثاً عن مؤشرات جديدة تحدد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.